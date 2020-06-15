На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены двое полицейских

В Москве на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют" произошла стрельба, два сотрудника полиции тяжело ранены, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Вначале сообщалось, что стрельбу по сотрудникам ГИБДД открыл таксист. Позже выяснилось, что стрелял не водитель остановленного для проверки такси, а случайный прохожий, который, как рассказал водитель, подошел к машине ДПС, сообщил телеграм-канала Baza.

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Москве, был ранен ответным огнем сотрудников ГИБДД и задержан. Вскоре поступили сообщения, что он скончался в больнице. По словам источника агентства "Интерфакс", у стрелка были пулевые ранения в живот, он умер от потери крови, не приходя в сознание.

Однако представитель столичного главка СК России Юлия Иванова опровергла эту информацию, заявив, что "он жив и находится в больнице".

Стрелком оказался уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, 1995 года рождения. Сообщается, что он находился под действием наркотиков. Стрельбу мужчина вел из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т.

Стрелявший в сотрудников ГИБДД уроженец Ингушетии не состоял на учете органов внутренних дел. "Причины его неадекватного поступка предстоит еще выяснить. Но, насколько мне известно, Галаев не находился в розыске, не был в списках приверженцев радикальных взглядов, пособников участников незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность", - сказал источник "Интерфакса".

Он также отметил, что не располагает данными о том, что стрелок является сыном высокопоставленного полицейского. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии вызвали на допрос отца стрелка, он находится в отделе полиции.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Нападавшего Галаева также проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям и к другим особо тяжким преступлениям, в том числе убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

На место происшествия выехал глава ГСУ Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.

"Перекрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского. Движение на участке плотное, лучше объезжать по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

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