Второй день подряд в Латвии не выявлено новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии не выявлено новых случаев заболевания Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

За сутки в Латвии проведено 695 тестов, а в общей сложности — 128 145.

В целом Covid-19 выявлен у 1097 человек, выздоровели — 845, умерли — 28.

По данным Национальной службы здравоохранения, сейчас в больницах находится семь человек, заболевших коронавирусом — у шести пациентов состояние средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Всего из больницы выписано 170 пациентов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!