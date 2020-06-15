ГосСМИ Беларуси сообщили об изъятии картин на 20 млн долларов по делу Белгазпромбанка

Около 150 картин приобщены к делу об отмывании денег и неуплате налогов после обысков в Белгазпромбанке, сообщил телеканал "Беларусь 1". Экс-глава банка Бабарико связывает дело со своей политической деятельностью.

Ведущий программы "Главный эфир" на государственном телеканале "Беларусь 1" Иван Эйсмонт заявил, что около 150 картин общей стоимостью 20 млн долларов США были изъяты после обысков в Белгазпромбанке в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов. Вечером в воскресенье, 14 июня, в программе показали кадры корпоративной коллекции Белгазпромбанка, которые были обозначены как "оперативная съемка". На них были видны картина "Ева" Хаима Сутина, а также "Часы на пылающем небе" и "Зеленый пейзаж" Марка Шагала. Ведущий заявил, что приобщенные к делу картины "готовили к срочному вывозу из страны".

В то же время он не сообщил, какие именно произведения искусства были приобщены к делу и кто именно пытался их вывезти.

Работы Шагала и Сутина банк приобрел на аукционе Sotheby's в 2013 году, с тех пор они находятся в его корпоративной коллекции.

Экс-глава Белгазпромбанка баллотируется в президенты Беларуси

Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси 11 июня устроили проверку в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Позднее 15 бывших и нынешних сотрудников банка были задержаны по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико связал задержания со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Беларуси. Действующий глава государства Александр Лукашенко заявил, что проверка работы банка проводится по его поручению. Он сказал, что Бабарико баллотируется в президенты с целью "стать политзаключенным". "А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", - заявил Лукашенко.

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