Пекин возвращает карантин и ограничения из-за вспышки коронавируса на одном из крупнейших рынков

Власти района Фэнтай на юге Пекина ввели в действие механизм реагирования военного времени и поместили жителей 11 жилых комплексов под карантин из-за вспышки коронавируса на одном из крупнейших рынков "Синьфади", который обеспечивает около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах.

По данным китайских СМИ, следы коронавируса были обнаружены в пробах с доски для разделки импортированного лосося. По мнению вирусологов, сами по себе лосось и другие морепродукты не могут быть переносчиками COVID-19, но он может попадать на продукты при их соприкосновении с зараженными поверхностями.

Рыба поступила на "Синьфади" с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг коронавируса. За ночь пекинские сетевые супермаркеты изъяли из продажи лосось. Рынок "Синьфади" закрыт и оцеплен военными и полицией. Все улицы, по которым можно проехать к рынку, перекрыты. Также закрыт въезд на проходящую рядом скоростную автотрассу, передает ТАСС. В районе рынка изменены маршруты общественного транспорта.

В связи со вспышкой коронавируса власти Пекина ужесточат санитарно-эпидемиологический контроль за иностранными товарами и проверку всех прибывающих из-за границы. Также ужесточаются проверки приезжающих в Пекин из других регионов Китая.

Более 10 тысяч работников рынка должны пройти тестирование на COVID-19. За сутки более чем у 40 сотрудников уже подтвердился коронавирус, причем болезнь протекает бессимптомно. Помимо "Синьфади", приостановлена работа еще нескольких оптовых рынков Пекина. Для снабжения пекинцев овощами и фруктами будут открыты временные павильоны и палатки, передает "Интерфакс".

В связи со вспышкой коронавируса в помещенных под карантин компаундах закрыты детсады и школы, жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома. Власти будут доставлять жителям еду на дом с помощью волонтеров. В Пекине отменены спортивные мероприятия, введен мораторий на внутренний туризм. Начато массовое обследование населения.

"Больше всего беспокоит то, что новый кластер инфекции на первый взгляд никак не связан с какими-либо привозными случаями заболевания, то есть вирусу каким-то образом удавалось оставаться незамеченным долгое время", - отметил корреспондент France 24 в Пекине (цитата по BFM.ru).

Это первые случаи заражения коронавирусом за последние два месяца в Пекине, без учета завезенных случаев. И.о. главы районной администрации Чу Цзюньвэй сообщил, что в районе Фэнтай будут действовать меры усиленного контроля второго уровня, в остальных частях Пекина сохранится менее высокий третий уровень реагирования.

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