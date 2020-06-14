Глава полиции Атланты покинет пост. Ее подчиненный застрелил афроамериканца

Глава полицейского департамента Атланты Эрика Шилдс подала в отставку. Это произошло менее чем через сутки после того, как один из сотрудников полиции после потасовки застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса. Этот инцидент спровоцировал в городе новые акции протеста против полицейского насилия в отношении афроамериканцев.

Об отставке главы полиции объявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс. По ее словам, Эрика Шилдс подала ей рапорт об увольнении в субботу. Незадолго до этого демонстранты, призывающие разобраться с гибелью Рэйшарда Брукса от рук полицейского, перекрыли крупную автотрассу, проходящую через город.

Позже демонстрации переросли в беспорядки. Протестующие подожгли ресторан быстрого питания, в котором был застрелен Брукс. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ.

Шилдс возглавляла полицейский департамент Атланты с декабря 2016 года. Всего она проработала в горлдской полиции на разных должностях более 20 лет. Мэр города отметила, что, несмотря на отставку с поста главы депертамента, Шилдс продолжит работать в городской полиции - только в другой должности.

"Шилдс хочет, чтобы Атланта стала для всей страны примером того, что такое по-настоящему осмысленная реформа [полиции]. Поэтому она попросила немедленно освободить ее от должности и тем самым дать городу возможность двигаться дальше и восстанавливать утраченное доверие [к властям]", - говорится в заявлении мэра.

Кроме того, Боттомс призвала уволить и самого полицейского, застрелившего Рэйшарда Брукса.

Как погиб Брукс

Рэйшард Брукс был застрелен в пятницу вечером. Официально расследование его гибели еще не завершено - им занимаются следователи штата Джорджия. В частности, они изучают запись с видеорегистратора самого полицейского, сделавшего смертельный выстрел, и записи с камер наблюдения.

Инцидент произошел рядом с рестораном быстрого питания. Как сообщает городская полиция, наряд вызвали сотрудники ресторана. Они пожаловались, что водитель одной из машин, стоявших в очереди к окошку выдачи заказов, уснул за рулем и мешает проезду других автомобилей.

Уснувшим водителем был 27-летний Рэйшард Брукс. По данным полиции, он провалил тест на алкотестере, после чего оказал сопротивление полицейским. На видео, снятом очевидцами, запечатлено, как Брукс борется с двумя полицейскими, после чего отбирает у одного из них электрошокер и забегает в здание ресторана.

В предварительном отчете следователей говорится, что дальнейшие событие запечатлены уже на видеорегистратор полицейского, погнавшегося за Бруксом. На нем видно, как подозреваемый разворачивается и целится в полицейского из электрошокера, после чего тот стреляет в Брукса.

На момент прибытия скорой помощи Брукс был еще жив, но спасти его врачи не сумели. Он умер в больнице.

Как сообщает телеканал Эй-би-си, с начала года это уже как минимум 48-й случай применения огнестрельного оружия полицией в штате Джорджия. 15 из этих случаев закончились гибелью подозреваемого.

Смерть Брукса вызвало в Атланте новую волну протестов против полицейского насилия в отношении афроамериканцев. До этого в городе уже проходили аналогичные протесты, связанные с гибелью Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Что происходит в других городах США

Акции протеста против полицейского насилия продолжаются в США с конца мая. Тогда в Миннеаполисе умер Джордж Флойд, которому полицейский во время задержания придавил коленом шею и не отпускал восемь минут. Экспертиза показала, что именно это стало причиной смерти подозреваемого.

В самом Миннеаполисе местные власти в пятницу приняли решение заменить городскую полицию системой общественной безопасности, которую будут контролировать сами горожане. Днем ранее власти города проголосовали за роспуск местного департамента полиции.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в свою очередь приказал полицейским департаментам провести масштабные реформы. Кроме того, он пригрозил лишить финансирования местные власти, которые к следующему апрелю не примут меры по борьбе с неоправданным применением силы полицией и предвзятостью полицейских.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что применение полицией удушающих приемов при задержании в целом нужно прекратить. При этом он отметил, что в некоторых ситуациях эти приемы все же должны быть допустимы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!