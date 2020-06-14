Государственный совет Франции снял запрет на проведение демонстраций

Запрет демонстраций во Франции в текущей эпидемиологической ситуации не оправдан, решил Госсовет. Однако необходимо заранее уведомлять власти о любых массовых акциях.

Государственный совет Франции вечером в субботу, 13 июня, снял запрет на проведение массовых акций, установленный в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2. Запрет на демонстрации "не является обоснованным" при нынешней эпидемиологической ситуации и соблюдении мер предосторожности, говорится в решении.

Свобода собраний является "фундаментальным правом", подчеркивается в документе. Однако власти могут запретить акцию, если невозможно будет обеспечить меры предосторожности, введенные для борьбы с COVID-19, или когда мероприятие может собрать свыше 5000 участников, сказано далее.

Государственный совет озвучил свою позицию после обращений ряда профсоюзных организаций. Для проведения любой демонстрации необходимо заранее подать заявку в мэрию или префектуру полиции, отмечается в решении.

Правительство Франции 31 мая обнародовало указ, запрещающий собрания, встречи и иную деятельность в общественных местах с участием более 10 человек. При этом всего за несколько часов до решения Государственного совета в Париже прошла акция протеста против расизма и полицейского насилия, собравшая тысячи участников.

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