В Беларуси 53 241 случай COVID-19. За сутки — 721 новый зараженный

В Беларуси на 13 июня зарегистрированы 53 тыс. 241 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 721 человек. Вчера он, напомним, был равен 704.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента (плюс пять за сутки).

Выздоровели и выписаны 29 тыс. 111 пациентов с COVID-19.

Всего проведено 714 324 теста (17 313 за сутки). Количество положительных результатов от общего количества тестов — 4,1%.

По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 11 июня, был 3,9%, 10-го — 5,2%.

Данных о том, в каком регионе Беларуси сколько случаев инфицирования, сколько выздоровевших и умерших, Минздрав по-прежнему не публикует. Также ведомство уже второй месяц не проводит брифингов и пресс-конференций.

— По ощущениям мы видим тенденции снижения заболеваемости. Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились последнее время. И нам удалось растянуть пик заболеваемости и не допустить перегрузки системы здравоохранения, — рассказал 11 июня министр здравоохранения Владимир Караник в эфире «Беларусь 1».

Белорусские ученые говорят, что середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного.

При этом эпидемиолог Наталья Коломиец, заведующая кафедрой эпидемиологии и микробиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор, считает, что нельзя отказываться от социального дистанцирования и других мер.

— Ничего само собой никуда не уйдет. Мы уже достаточно долго находимся на плато, и ростки надежды, которые проросли (несколько дней подряд выздоровевших было больше, чем инфицированных, количество новых случаев относительно снизилось. — Прим. TUT.BY), если говорить образно, еще слишком слабые, чтобы мы себя вели беспечно.

ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок и рекомендует властям поощрять ношение масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях. Маски следует носить людям в возрасте 60 лет и старше и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

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