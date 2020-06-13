Минюст США опубликует расширенную версию доклада Мюллера по РФ

Дополненный вариант должен быть обнародован к 19 июня, сообщило агентство Bloomberg. О согласии на публикацию Минюст США уведомил федеральный суд столичного округа Колумбия.

Министерство юстиции США согласилось к 19 июня опубликовать расширенную версию доклада спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило агентство Bloomberg, уточнив, что речь идет о том, чтобы донести до общественности новые детали расследования.

По данным агентства, в расширенной версии будет представлено больше информации о действиях Роджера Стоуна, на протяжении целого ряда лет занимавшего пост советника Дональда Трампа.

Стоун, в частности, был осужден за дачу ложных показаний в Конгрессе США и за попытки повлиять на свидетеля. Его приговорили к 3,3 года лишения тюрьмы и штрафу в 20 тыс. долларов (17,7 тыс. евро).

В предыдущем издании сведения о нем были скрыты, однако могут быть обнародованы теперь, когда рассмотрение его дела завершено. Минюст уже проинформировал о публикации федеральный суд столичного округа Колумбия.

Верховный суд заблокировал доступ к закрытым материалам

Верховный суд США 20 мая временно заблокировал решение о предоставлении конгрессменам-демократам доступа к закрытым материалам из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Постановление о том, что демократы в Конгрессе должны получить доступ к этим материалам, было вынесено в марте Апелляционным судом Вашингтона. Однако Верховный суд заблокировал это решение "до начала лета", которое начинается в США 20 июня. До 20 июня Верховный суд должен вернуться к этому вопросу и либо продлить блокировку, либо открыть доступ к материалам.

Запрошенные демократами материалы представляют собой конфиденциальную информацию о заседаниях жюри присяжных, проводившихся в рамках расследования Мюллера.

Законы США позволяют раскрыть конфиденциальную информацию лишь в исключительных случаях

Демократы и республиканцы спорят о том, является ли процесс импичмента президенту исключительным случаем, позволяющим раскрыть такие сведения. Демократы отсылают к прецеденту, когда аналогичная информация была раскрыта в ходе расследования в отношении президента Ричарда Никсона.

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

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