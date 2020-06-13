Трамп обещал признать поражение в случае неудачи на выборах

Дональд Трамп в случае неудачи на президентских выборах в США в ноябре признает свое поражение и найдет себе применение, передает ТАСС.

действия бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. "Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами", - заявил американский лидер в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Трамп в интервью телеканалу Fox News также выразил уверенность, что ему удастся объединить страну, охваченную полемикой о расизме и полицейском произволе.

"Я определенно так думаю и надеюсь на это", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, является ли он лидером, который способен "объединить" США. "Думаю, то, чего мы достигли, потрясающе, учитывая то, в чем мы были", - сказал президент США.

Способность объединить нацию

"Отношения у нас потрясающие", - сказал Трамп, отметив, что "дух, который есть в этой стране, особенно учитывая, что произошло: как гром среди ясного неба по нам ударила чума из Китая <…>, потом мы восстановились и по нам ударили беспорядки, которые не были бы обязательны, если бы губернаторы и мэры предприняли более жесткие меры", - сказал Трамп. Он подчеркнул: "Вы можете называть это протестами, можете - беспорядками".

Трампа также попросили прокомментировать высказывание бывшего вице-президента США о том, что в случае поражения нынешнего главы государства на выборах и отказа признать результаты военные по собственному почину выведут его из Белого дома, не дожидаясь завершения процесса передачи дел новой администрации. "Но Джо еще не там, все об этом знают", - констатировал Трамп.

Он упрекнул своего наиболее вероятного соперника на выборах в трусости, сказав, что тот "устраивает себе убежище в подвале, где бы ни находился, и не выбирается оттуда". Трамп считает, что "для страны будет очень печально", если бывший вице-президент будет избран главой государства.

Член палаты представителей Седрик Ричмонд, демократ из Луизианы, который является близким соратником Байдена, также допустил возможность военного вмешательства для обеспечения мирной передачи власти, если Трамп откажется признать поражение на выборах.

Байден, напомним, уже заручился достаточным числом голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Полиция: обещана реформа

Накануне Трамп заявил, что нельзя добиться прогресса, обвиняя в расизме миллионы американцев. выступая на круглом столе с представителями религиозного сообщества, правоохранительных органов и малого бизнеса в Далласе, штат Техас, президент отметил, что его администрация издаст распоряжение относительно введения общенациональных стандартов применения силы со стороны полицейских.

В интервью в пятницу президент США также назвал позором поступок полицейских, принимавших участие в задержании чернокожего Джорджа Флойда, который впоследствии скончался. Трамп призвал не судить о всех правоохранителях по трагедии в Миннеаполисе. "Эти восемь минут были не просто ужасны, они были позором. Люди начинают задаваться вопросом, неужели вся полиция такая. (...) Это не так", - заявил глава государства. По его мнению, большинство полицейских - хорошие люди.

В четверг Трамп впервые предложил собственное видение политики в отношении полиции и межрасовых отношений с начала общенациональных протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть Флойда вызвала волну протестов, что способствовало усилению движения "Жизни чернокожих имеют значение" (Black Lives Matter). Однако в различных городах США и Европы протесты сопровождались беспорядками, насилием и актами вандализма.

Президент Трамп заявил, что завершает работу над исполнительным указом, посвященным реформе полиции: "Мы работаем над созданием приказа, который будет стимулировать полицию по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам применения силы, включая тактику деэскалации. Мы будем поощрять программы, которые позволяют социальным работникам объединяться с определенными сотрудниками правоохранительных органов, чтобы они работали вместе".

При этом Трамп категорически отверг вариант с расформированием полиции, поскольку это погрузит страну в пучину анархии.

Предложения администрации Трампа отличаются от законопроекта о реформе полиции, разработанного демократами. Голосование по этому законопроекту в Палате представителей должно пройти 4 июля. Республиканское большинство в Сенате, в свою очередь, работает над собственной версией законопроекта.

Президент подчеркнул, что его администрация собирается способствовать экономическому развитию районов, в которых проживают расовые меньшинства, решать проблемы в сфере здравоохранения и предоставлять населению больше возможностей для выбора школ.

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