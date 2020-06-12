Путин поздравил сограждан с Днем России и отметил, что их родина простирается "от Арктики до Крыма"

Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России, выступив на церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в Москве.

"Для каждого из нас Родина - это семья, и отчий дом, родная земля - от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма, - сказал президент РФ. - На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству".

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Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

"У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ", - добавил Владимир Путин.

Именно поэтому, утверждает президент, так важно проголосовать за поправки в Конституцию. "Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны - и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - заключил Путин, намекая и на то, как следует проголосовать гражданам.

После церемонии поднятия российского флага, в которой Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, участвовал впервые, глава государства вручил награды Героям труда.

На мероприятии, которое состоялось тоже на Поклонной горе, а не в Кремле, как обычно, присутствовали глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Все приглашенные на церемонию награждения в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирус.

На церемонии в парке Победы на Поклонной горе Путин был без маски и перчаток, передает "Интерфакс". Он здоровался и обнимался с гостями мероприятия и только с Леонидом Рошалем (единственный из приглашенных был в маске) президент обменялся приветствиями, поздоровавшись локтями.

Это первое с конца марта большое мероприятие, которое президент проводит в очном режиме. В последний раз Путин выступал публично вне стен своего кабинеты 9 мая, когда возлагал цветы к Могиле Неизвестного солдата.

День России - государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшей равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев.

Кроме того, 12 июня 1991 года прошли первые в российской истории всенародные прямые выборы президента, по итогам которых президентом стал Борис Ельцин, передает РИА "Новости".

В мае 1991-го постановлением Верховного Совета РСФСР эту дату объявили нерабочим днем. Праздник 12 июня существует с 1992 года, а с 1994 года он носит статус государственного. Однако нынешнее название День России торжество получило только в 2002 году.

12 июня по всей стране проходят концерты, спортивные состязания, ярмарки и народные гуляния. В некоторых городах, например в Москве, вечером устраивают салют. Также в этот день в Кремле проходит награждение лауреатов государственной премии Российской Федерации. Однако, по данным ТАСС, в этом году церемонию перенесли на 24 июня, когда власти планируют провести парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за коронавируса.

Праздник в "осажденной крепости"

В 2020 году празднования Дня России в пятницу, 12 июня, пройдут по всей стране, но с соблюдением необходимых мер безопасности при коронавирусе. Это нужно для того, чтобы торжества не омрачились новой вспышкой заболевания, писала "Парламентская газета".

Традиционного приема в честь этого праздника в Кремле не будет. Также Владимир Путин не планирует посетить концерт "Мы - вместе!" на Красной площади по случаю Дня России. Его трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала "Россия-1" в 20:40 по московскому времени.

Большинство праздничных мероприятий по всей стране пройдет в онлайн-формате, чтобы избежать массового скопления людей и снизить риск новых вспышек COVID-19. Одним из них станет Всероссийский флешмоб #МыРоссия: в рамках этой акции россияне споют государственный гимн из открытых окон, с балконов или стоя во дворах.

В Ленинградской области волонтеры раздадут местным жителям ленточки цветов российского флага. Ставропольский край планирует составить панно в виде герба РФ, которое будет собрано из традиционных сладостей различных народов России. На Ямале люди расписывают окна своих квартир, а в Ханты-Мансийске местные жители планируют разрисовать набережную Иртыша.

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