Эксперты: политическую выживаемость Лукашенко определят масштаб протестного потенциала и позиция Кремля

Избирательная кампания в Беларуси "неожиданно" пошла нетривиальным путем: к людям и компаниям, связанным с альтернативными кандидатами, возникли вопросы у силовиков. Значит ли это, что президентские выборы в Беларуси "состоялись", TUT.BY спросил у экспертов.

"Обыски и "недообыски" — это сигналы и попытка взять на "слабо" конкурентов"

Политический обозреватель Павлюк Быковский отмечает: то, что мы сейчас наблюдаем, это не конец выборов. До начала мая в Беларуси практически не было публичной политики, а теперь она есть, по крайней мере до 9 августа. По мнению Быковского, обществу показали, что так называемые кандидаты надежды — Бабарико и Цепкало — не являются проектом Администрации президента, в чем их некоторые подозревали.

— Это самостоятельные проекты, которых Администрация президента наконец воспринимает как реальных соперников, конкурентов, и предпринимает какие-то действия, чтобы их нейтрализовать, — говорит Павлюк Быковский.

Эксперт отмечает: за всю историю избирательных кампаний в Беларуси не было еще прецедентов, когда на этапе сбора подписей проходили обыски у потенциальных участников кампаний. Обычно это происходило после выборов у экс-кандидатов.

— Были разные прецеденты, но обычно это все откладывалось на потом. Более того, у нас не было еще прецедентов, когда Александр Лукашенко до регистрации кандидатов в президенты называл кого-то по имени. По крайне мере он назвал Тихановского и прямо указал на Бабарико и Цепкало, не называя фамилий. Я к тому, что сейчас кампания разворачивается не как предыдущая кампания, она, безусловно, не похожа на 2015 год, когда не было реальной конкуренции и был лишь один человек, который мог представляться как представитель демократических сил, и то там были скандалы, представляет ли Короткевич оппозицию или нет. Сейчас Бабарико и Цепкало воспринимаются как возможная альтернатива действующей власти, — говорит Быковский.

Учитывая поведение властей, на подписи, которые понесут в комиссии альтернативные кандидаты, будут смотреть очень пристально. Угроза, что их могут не зарегистрировать, есть, но в таком случае неизвестно, как на эту регистрацию отреагируют люди. Сами же обыски в Белгазпромбанке и «недообыски» у Цепкало, как назвал их эксперт, — это сигналы и попытка взять на «слабо» конкурентов.

— Это одна из немногих кампаний за последние два десятилетия в Беларуси, где нет открытого результата. Никто не даст голову на отсечение, что Лукашенко не переизберется на следующий срок, но точно так же никто не даст голову на отсечение, что он изберется. В принципе, получается ситуация с открытым исходом, и у нас впервые за два десятилетия нет готового сценария, когда все уверены, что так оно и произойдет. Впервые за многие годы выборы непредсказуемые, — говорит Павлюк Быковский и добавляет: он считает, что вероятность, что Бабарико и Цепкало зарегистрируют, все же больше, чем что не зарегистрируют.

Эксперт также отмечает: достаточно давно у оппонентов Лукашенко не было электоральной победы. Обычно вопрос состоит в том, состоялся ли референдум, была ли явка на выборах и прочее.

— Но всегда было понятно, что половина и больше чем половина голосов была за Лукашенко. Сейчас нас лишили независимой социологии, голосовалок на сайтах, которые не являются репрезентативными. Но, судя по всему, все эти действия вызваны какой-то причиной: скорее всего, правящий режим видит угрозу. Раньше он такой угрозы не видел, — говорит Павлюк Быковский.

Ситуация сейчас непонятная, и в ней силовики могут предложить быстро «закрутить гайки» и не допустить видимости демократии. Но, с другой стороны, как отмечает Быковский, через Белгазпромбанк идут платежи с «Газпромом», и вряд ли белорусская сторона пойдет так далеко, чтобы арестовывать счета в банке.

— Мы хотим получать кредиты на помощь белорусской экономике и в связи с мировым кризисом, и в связи с пандемией. И если у нас будет пример диктатуры, то эту помощь будет получать гораздо сложнее. Я уверен, что люди, которые принимают решение закручивать или не закручивать гайки, рассуждают о том, что стоит дороже. И в данной ситуации все-таки однозначного решения пока нет. Если бы оно было, мы бы уже видели его последствия, — говорит Павлюк Быковский.

"Лукашенко пытается обеспечить определенность в отношениях с Кремлем и по возможности не сжечь мосты с Западом"

По мнению руководителя мониторинговой группы iSANS Андрея Елисеева, внутриполитически Лукашенко сейчас преследует три цели: сбить мобилизацию протестного электората путем запугивания населения и провокаций на пикетах по сбору подписей, репрессировать, либо как минимум дискредитировать наиболее популярных альтернативных претендентов на президентский пост, а также обеспечить более эффективный контроль над информационными потоками.

— Внешнеполитически Лукашенко пытается обеспечить определенность в отношениях с Кремлем и по возможности не сжечь мосты с Западом, насколько это удастся. За последнюю неделю через посла в России Владимира Семашко он уже дважды отправил однозначный сигнал Москве, что в случае поддержки его кандидатуры или по крайней мере невмешательства в кампанию он будет готов пойти на очередной раунд более глубокой интеграции с Россией, — считает Елисеев.

Эксперт отмечает, что в случае дальнейшего увеличения протестной мобилизации населения увеличивается вероятность дальнейших репрессивных действий в отношении оппозиционного политикума, активистов, журналистов и блогеров.

— Это, в свою очередь, может подорвать нормализацию отношений с Западом и привести к принятию интеграционного пакета с Кремлем на условиях последнего. Два основных фактора, которые будут определять политическую выживаемость Лукашенко в ближайшие месяцы и годы, — это масштаб протестного потенциала белорусов и позиция Кремля, — считает Андрей Елисеев.

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