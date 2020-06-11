ВОЗ назвала "сложной для понимания" статистику смертей от COVID в России

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19, которая наблюдается в России, является "сложной для понимания". Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится "необычно". Как отметил Райан, Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19, что "может являться одним из объяснений", хотя в то же время в других странах, которые в больших масштабах тестируют население на наличие вируса, показатели смертности куда выше.

Так Райан прокомментировал данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым Россия по числу заболевших находится в тройке лидеров, а по числу умерших — во втором десятке. В настоящий момент в России зарегистрировано 493 тыс. заразившихся, больше только в США (почти 2 млн человек) и Бразилии (739,5 тыс.). Однако по числу летальных исходов (6350 умерших) Россия идет на 13-м месте в мире. В первой пятерке находятся США (112 тыс.), Великобритания (41 тыс.), Бразилия (38,4 тыс.), Италия (34 тыс.) и Франция (29,2).

По словам Райана, пандемия усиливается во многих регионах, страны "должны быть более амбициозными, чем просто выравнивание кривой". В качестве примера он упомянул Африку, отметив, что в последнее время там наблюдается рост заболеваемости, хотя уровень смертности в большинстве стран Африканского континента составляет 1% или меньше, что, вероятнее всего, связано с более молодым населением, в отличие от остального мира. Также Райан сообщил, что постоянное увеличение числа случаев в Латинской Америке вызывает "глубокую озабоченность" у Всемирной организации здравоохранения. Он подчеркнул, что здесь медики испытывают большие трудности и нет никаких доказательств того, что наступление зимы в Южном полушарии сократит или, наоборот, уменьшит уровень заболеваемости.

В конце мая Майкл Райан заявлял, что заболеваемость коронавирусом может "подскочить" в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. "Я считаю, это зависит от того, в какой части мира вы находитесь. Сейчас мы не во второй волне. Мы ровно в первой волне по всему миру, если смотреть на данные из Южной Америки, Африки, Азии, из прочих стран. Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается", — сказал он.

Специалист пояснил, что под "второй волной" в классическом понимании имеется в виду ситуация, при которой количество заболевших в первой волне сократится до относительно низкого уровня, а через несколько месяцев заболевание проявит себя снова.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти России никогда не манипулировали данными по коронавирусу. Она констатировала, что уровень летальности от инфекции в стране в семь раз ниже общемировой. Голикова связала это с большой выявляемостью заразившихся. В Кремле заявляли, что Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения. Он добавил, что российская медицина "дает возможность большему количеству людей остаться в живых".

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