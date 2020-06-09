Число жертв Covid-19 в Москве превысило 3 тысячи в день отмены самоизоляции

В России выявили еще 8 595 случаев заражения коронавирусом. Умер 171 человек, в Москве число летальных случаев превысило 3 тысячи. Накануне власти Москвы объявили о радикальном смягчении карантинных мер, а правительство страны - о смягчении запрета на выезд россиян за границу.

За последние сутки в стране зарегистрировано 8 595 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 1 572 приходится на Москву, говорится в сообщении оперативного штаба. За все время пандемии в России выявлено 485 253 случая Covid-19, в столице - 198 590.

Накануне в России было зарегистрировано 8 985 новых случаев, еще днем ранее - 8 984. В понедельник суточный рост летальных случаев в России составил 112 человек - это был самый низкий показатель с 25 мая.

В Москве за последние сутки скончались 59 пациентов (днем ранее - 51), после чего число умерших от коронавируса в столице увеличилось до 3 029 (в России - до 6 142). При этом суточный прирост случаев - минимальный с 17 апреля, а вылечились за сутки 5 390 человек - накануне в столице зарегистрировали только 1 633 выздоровевших.

Смягчение режима

Со 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции и пропуска. Об этом накануне объявил мэр Сергей Собянин.

В три этапа будут открыты заведения, закрытые в конце марта. С 9 июня - парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, заработает каршеринг. С 16 июня - стоматологические клиники, библиотеки, риэлторские конторы и летние веранды кафе. С 23 июня - сами кафе и рестораны, детские и спортивные площадки, а также фитнес-клубы и бассейны. Можно будет сидеть на лавочках во дворах.

При этом в Москве продолжает действовать масочный режим, в транспорте и магазинах также нужно носить перчатки. По-прежнему не будут работать кинотеатры, сохраняется запрет на митинги.

24 июня в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, на следующий день в России начнется досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Основной день голосования - 1 июля.

Чуть ранее в понедельник премьер Михаил Мишустин объявил о том, что подписал распоряжение, разрешающее выезжать за границу к больным родственникам, на работу, учебу или лечение. Иностранцев также будут пускать в Россию к родственникам и на лечение. Распоряжение уже вступило в силу.

Мишустин при этом заявил о стабилизации ситуации в России с коронавирусом.

Суточный прирост в России остается примерно на одном уровне четвертую неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч заболевших. При этом доля московских случаев падает, а доля случаев в регионах за исключением Москвы растет, констатирует Интерфакс. Число умерших в стране остается относительно высоким, но далеким от рекорда 29 мая - 232 человека.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев Covid-19. На первом - США, на втором - Бразилия.

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