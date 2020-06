США и Россия договорились о времени и месте нового раунда переговоров о ядерном разоружении и пригласили на встречу Китай. "Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?" – написал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 8 июня.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?