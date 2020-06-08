Коронавирус в России: разрешили ездить за границу на работу и учебу

Россия готова к возобновлению туризма после вспышки коронавируса, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Пока речь идет только о внутреннем туризме, но авиакомпании готовятся и к возобновлению полетов за границу. Уже сейчас Россия открывает границу для граждан, которые покидают страну для работы, учебы или лечения.

На один случай больше, чем накануне

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (на 1 больше, чем днем ранее), 2 001 из них - в Москве. Всего, по официальным данным, с начала пандемии в стране заболело 476 658 человек.

За сутки скончались 112 человек - это самый низкий показатель с 25 мая. Общее число жертв коронавируса, по официальным данным, достигло 5 971. Выздоровели за сутки 3 957 человек, за все время - 230 688.

Суточный прирост в России остается примерно на одном уровне четвертую неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч заболевших.

Россиян отпустят за границу на работу и учебу

Россияне смогут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу, заявил премьер Мишустин.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", - сказал он.

Кроме того, распоряжение позволит въехать в Россию тем иностранцам, кому нужно пройти лечение, а также у кого в России живут близкие родственники, опекуны и попечители, нуждающиеся в уходе. "Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные", - заявил Мишустин.

О выезде за границу на отдых речи пока не идет.

Возобновление внутреннего туризма

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами ранее в понедельник.

Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, заявил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко. О поездках за границу речи пока не идет. Мишустин еще в мае говорил, что не надо торопиться на отдых за границу, поскольку "лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране".

Туроператоры и авиакомпании за лето планируют открыть 10 новых направлений, включая Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область, сообщил Чернышенко.

Мишустин поручил губернаторам за неделю подготовить планы открытия туротрасли в своих регионах и напомнил, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для санаториев.

Первые рекомендации были опубликованы в апреле и напугали туристическую отрасль. Ее представители заявили, что некоторые пункты документа невозможно применить на практике.

Роспотребнадзор, например, требовал размещать туристов сменами по 14 дней, заселять их только в одноместные номера, установить запреты на обои и ковролин в номерах и т.д. В мае стало известно, что ведомство смягчило свои рекомендации. В частности, было исключено положение о приезде отдыхающих только на 14 дней.

Многие жесткие ограничения остались - например, при заселении нужно будет показать свежий отрицательный тест на Covid-19. Заселять будут не более одного человека или не более одной семьи в номер. Каждый день всем отдыхающим будут измерять температуру.

Авиакомпании готовятся летать за границу

Тем не менее российская аваиотрасль готовится к тому, чтобы осуществлять полеты не только на российские курорты, но и за границу.

Росавиация и Роспотребнадзор должны были к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на копию поручения Мишустина, которое оказалась у агентства.

Днем ранее источник ТАСС в одной из авиакомпаний рассказал, что Росавиация уже в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.

Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения, говорил и источник РИА Новости "в авиакругах". А "информированный источник" агентства сообщил, что авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля.

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - сказал он.

"Точных дат пока нет", - сказал в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласовывалось ли с президентом предложение Росавиации о возобновлении авиасообщения с 15 июля.

Россия приостановила все регулярные и чартерные рейсы за границу 27 мая. Исключением стали только так называемые вывозные рейсы.

Заразился Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал [коронавирус]", - рассказал политик в "Инстаграме".

По его словам, после получения результатов теста он самоизолировался в своей библиотеке.

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