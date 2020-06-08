Выход из кризиса: почему (не) нужно надеяться на помощь Европы?

В конце мая Еврокомиссия сообщила о готовности инвестировать в экономику Евросоюза беспрецедентную сумму — 750 млрд. евро — в целях преодоления последствий Covid-19. DELFI попробовал разобраться, откуда Брюссель возьмет эти деньги, кому они достанутся и какие побочные эффекты может иметь эта финансовая программа.

План под названием "ЕС следующего поколения" предусматривает раздать странам Евросоюза 750 млрд. евро: 500 млрд. — в виде грантов (то есть их не нужно будет отдавать) и 250 млрд. — в виде кредитов. Объем инвестиций солиден даже по меркам ЕС — он в четыре раза превышает годовой бюджет организации. Средства для запуска программы планируется занять на финансовых рынках. Распределять их будут в течение следующих семи лет в рамках нового евросоюзного бюджета 2021-2027.

На что пойдут деньги?

Финансирование предназначено для ликвидации негативных экономических последствий эпидемии COVID-19. Деньги получат все страны-участницы, но в очень разном объеме. Самые большие суммы зарезервированы для Италии, Испании, Польши, Франции, Греции, Румынии и Германии. Рим и Мадрид получат фактически треть всего фонда: 173 млрд. и 140 млрд. евро соответственно. Примерно половина помощи этим странам придет в виде грантов, вторая — в качестве кредитов. В свою очередь, Франции и Германии, напротив, в схеме Еврокомиссии полагаются исключительно гранты, то есть субсидии без возврата (39 и 29 млрд. евро соответственно).

Антикризисные деньги имеют два функциональных назначения: на поддержку систем здравоохранения и на восстановление бизнеса. Впрочем, претендовать на них смогут не все, а только те отрасли и проекты, которые отвечают нынешним приоритетам Евросоюза ("зеленая экономика" и "дигитализация").

Выдавать субсидии и займы будут на основании планов, которые разработают сами государства, но их потребуется затем согласовать с ЕС.

Как отреагировали страны ЕС?

Инициатива Еврокомиссии встретила горячую поддержку со стороны стран южной Европы, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Франция и Германия, ранее выступившие с похожим, хотя и менее бюджетным предложением, также публично одобрили идею ЕК. Категорически против затеи оказались власти Австрии, Швеции, Нидерландов и Дании: им не нравится сама по себе идея раздачи бесплатных денег, а также желание Брюсселя увеличить и без того нескромный, по их мнению, бюджет на следующие семь лет. Скептические реплики в отношении плана "ЕС следующего поколения" отпускает руководство Чехии и Венгрии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш указал на его расточительность и несправедливость: основными бенефициарами станут страны с низкой бюджетной дисциплиной, а, например, чешские пенсионеры ради фискальной стабильности государства уже получают пенсии в два-три раза меньше, чем в этих самых странах, цитирует политика чешское радио. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также раскритиковал подход, при котором бедные будут финансировать богатых, назвав предложение Еврокомиссии "абсурдным".

Как будет проходить утверждение плана?

Чтобы получить путевку в жизнь, план Еврокомиссии "ЕС будущего поколения" должен быть согласован с Европарламентом и Советом ЕС, куда входят руководители всех стран-участниц. Документ пока не вполне проработан, например, недостаточно четко прописаны критерии распределения средств и условия возврата долгов. По итогам переговоров на уровне Совета ЕС, где ратующие за экономию Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды собираются выступать единым фронтом, могут заметно поменяться и цифры. Скорее всего, первое обсуждение документа в формате Еврогруппы состоится в середине июня. При благоприятном для Еврокомиссии сценарии план окончательно утвердят осенью, чтобы уже с нового года начался процесс освоения денег.

Что не так с планом Еврокомиссии?

При всей благородности замысла Еврокомиссии у разработанного ею плана есть несколько очевидных недостатков:

План перекладывает нынешние финансовые проблемы на следующее поколение. Возврат многомиллиардных займов, которые планируется привлечь на рынках капитала, начнется после 2028 года, то есть это уже не будет головной болью Урсулы фон дер Ляйен и ее подчиненных, которые сейчас презентуют этот план как свою "историю успехов". "Название, которое Урсула фон дер Ляйен дала экономической программе — "ЕС следующего поколения" — приобретает больше смысла. Это именно следующему поколению европейцев придется платить за сегодняшний кризис — в дополнение к дефициту в миллиард евро в национальных бюджетах, они также получают долги ЕС и, если все пойдет хорошо, несколько разумных инвестиций", — печально иронизирует в своей колонке комментатор Deutsche Welle Бернд Ригерт (Bernd Riegert).

План перекладывает финансовую ношу кризиса на плечи налогоплательщиков. Для увеличения доходной части бюджета, ЕС хочет ввести три новых налога: на пластиковые отходы, выбросы CO2 и цифровой налог. Формально это отвечает ранее заявленным приоритетам Евросоюза (борьбе с изменениями климата и развитии дигитальной экономики), но на практике это будет означать увеличение расходов для бизнеса и потребителей. Как отмечает Bloomberg, в следствие появлений новых налогов дополнительную нагрузку ощутят на себе порядка 70 000 работающих в Европе компаний.

Непрозрачное распределение средств. Если посмотреть на таблицу, как будет распределяться беспрецедентная для Евросоюза программа помощи, то обращает внимание, что наиболее крупные суммы получат далеко не самые бедные страны. Еврокомиссия, видимо, отталкиваясь от интенсивности распространения эпидемии, величины стран и непосредственно последствий вынужденного трехмесячного карантина, решила в первую очередь поддержать государства Южной и Западной Европы. Первые традиционно имеют привычку жить на широкую ногу и испытывают сложности с бюджетной дисциплиной, вторые — и так имеют солидные накопления и более высокий удельный вес ВВП. Иными словами, план "ЕС следующего поколения", финансовую ответственность за который будут нести все государства, станет, в первую очередь, дополнительным подспорьем для основных спонсоров Евросоюза (Франции, Германии) и тех стран, которые и до сих пор не слишком экономили на социальных благах, а теперь получат легальную возможность еще больше нарастить свои долговые обязательства, оставаясь при этом участниками еврозоны.

Однобокий подход к экономике. Желание Еврокомиссии через дополнительную антикризисную поддержку ускорить внедрение своих политических приоритетов понятно и объяснимо, однако в условиях общемирового "локдауна" пострадали в основном те отрасли, которые не связаны с экологией и цифровым рынком. Также до конца не ясно, кто будет основным выгодоприобретателем при распределении новых евроденег — сам бизнес, финансовый сектор, через который потекут субсидии и займы, или госаппарат, который получит доступ к администрированию средств.

Структурные реформы под вопросом. В Брюсселе сейчас не любят вспоминать, что на самом деле экономический кризис в Евросоюзе начался задолго до мартовского карантина — признаки стагнации и даже рецессии европейской экономики наблюдались уже в 2019 году, и именно это обстоятельство заставило Еврокомиссию еще в начале года задуматься об ослаблении фискальных ограничений для стран-участниц (подробно DELFI писал об этом здесь). Нынешняя попытка "тушить кризис деньгами" станет слабой мотивацией для стран-участниц проводить структурные реформы, но без них Евросоюз не сможет восстановить свою международную конкурентоспособность.

Деньги — плохой импульс к федерализации. План "ЕС следующего поколения", несмотря на свой огромной бюджет, не позволит Евросоюзу решить и свою главную организационную проблему — отсутствие солидарности и централизации принятия решений. DELFI уже писал, что именно недостаток административных инструментов не позволил Брюсселю оперативно вмешаться в распространении эпидемии и оказать помощь нуждающимся странам. При этом разработанный Еврокомиссией финансовый план не имеет под собой никаких идеологических или политических опор. Точнее, наоборот: один из самых крупных траншей в программе "ЕС следующего поколения" зарезервирован для Польши, которую до сих пор Брюссель всячески критиковал за нежелание соблюдать европейские ценности и даже угрожал лишить доступа к еврофондам.

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