Министр иностранных дел ФРГ назвал отношения с США "сложными"

Хайко Мас прокомментировал возможный частичный вывод американского контингента из ФРГ, ход президентской кампании и протесты против расизма в США.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас признал наличие сложностей в отношениях с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, 7 июня. Полная версия беседы обнародована также внешнеполитическим ведомством ФРГ.

"Мы являемся близкими партнерами по трансатлантическому альянсу. Однако он (статус отношений с Вашингтоном. — Ред.) — сложный", — подчеркнул министр.

По его словам, двустороннее взаимодействие "еще больше усугубила пандемия коронавируса" — в частности, это связано с действующим с середины марта запретом на въезд в Соединенные Штаты из стран Европы. Эта мера, однако, не носит зеркальный характер. "Мы не запрещаем поездки в США", — указал Мас.

Глава МИД ФРГ о возможном выводе части войск США



Германский министр также прокомментировал возможные планы Вашингтона относительно частичного вывода американских войск с территории Германии. "Если дело дойдет до частичного вывода американских войск, мы примем его к сведению", — подчеркнул Мас. "Мы ценим десятилетия сотрудничества с вооруженными силами США. Это в интересах наших двух стран", — добавил он.

Агентство Reuters 5 июня со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что глава Белого дома приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в Германии. По свидетельству чиновника, из ФРГ к сентябрю будут выведены 9,5 тысячи американских солдат и офицеров. Издание Der Spiegel в свою очередь передало, что это число может достигнуть 15 тысяч военнослужащих. По данным газеты The Wall Street Journal, соответствующее распоряжение уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Президентская кампания может "еще больше поляризовать" США



Глава внешнеполитического ведомства Германии отдельно остановился на ситуации с американскими президентскими выборами, намеченными на 3 ноября. Он также коснулся недавних массовых протестов против расизма и позиции президента США Дональда Трампа на этот счет.

"Мы должны опасаться того, что избирательная кампания еще больше поляризует США. Это не сулит ничего хорошего", — предупредил германский министр. При этом Хайко Мас подчеркнул, что считает неправильным в сложившейся "очень напряженной ситуации" угрожать "дальнейшим насилием".

Глава американской администрации Трамп 1 июня в связи с протестами в стране после гибели Джорджа Флойда заявил, что готов прибегнуть к помощи вооруженных сил для их пресечения, позднее к усмирению беспорядков была привлечена Нацгвардия.

Хайко Мас о нападениях на журналистов



Мас напомнил, что "во время освещения протестов многие журналисты в США подверглись преследованию и нападениям". Так, под обстрел американской полиции, в частности, попали сотрудники медиакомпании Deutsche Welle, занимавшиеся освещением антирасистских митингов в Миннеаполисе.

Трамп называл репортеров "врагами народа и низшей формой жизни", напомнил глава МИД ФРГ. "Такое поведение знакомо нам по популистам во всем мире. Они занимаются поляризацией мнений в отношении отдельных групп и пытаются таким образом мобилизовать своих сторонников", — уверен руководитель внешнеполитического ведомства. "Это очень опасно", — резюмировал он.

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