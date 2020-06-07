Тверской суд приговорил журналиста к 15 суткам ареста за одиночный пикет, но Мосгорсуд сократил срок до 10 суток.
Азара задержали на Петровке 26 мая, когда он встал с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил журналиста к аресту на 15 суток. Одиночный пикет Азара суд счел массовым мероприятием, запрещенным властями города в условиях пандемии коронавируса.
При этом ранее он уже был оштрафован за нарушение требований столичных нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.
После ареста журналиста серия пикетов на Петровке,38 продолжилась, но уже в поддержку самого Ильи Азара. Пикетчиков задерживали.
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