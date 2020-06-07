Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико: ни один здравомыслящий человек не возьмет на себя кровь своего народа

Полтора часа продолжалась встреча претендента в президенты Виктора Бабарико с членами его инициативной группы, которая прошла 6 июня в брестском спорткомплексе «Лазурный».

В своем вступительном слове «кандидат в кандидаты» прокомментировал недавние высказывания Александра Лукашенко.

— В последнее время мы слышим, как люди, которые, по идее, наняты белорусским народом, чтобы управлять страной, отзываются об этой стране невероятно уничижительно. «Мы сделали эту страну, — говорят они. — Мы, если надо, никому ее не отдадим. Мы, если надо, будем уничтожать собственный народ». Это страшно. На самом деле страшно. Я бы никогда в жизни не поверил бы, что кто-то это скажет, — сообщил Виктор Бабарико, не называя имен и фамилий.

По мнению претендента, такие высказывания — это «верх непорядочности». Виктор Бабарико также выразил веру, что у каждого белорусского офицера есть понимание «преступного приказа»:

— Нельзя стрелять в безоружных людей, нельзя расстреливать собственный народ. И вот когда люди говорят: мы отдадим приказ — и кто-то будет стрелять… Ну если уж ты такой смелый, возьми и сам попробуй это сделать. И не делай из людей преступников. Я абсолютно уверен, что ни один здравомыслящий человек ни в армии, ни в каких-то силовых структурах не возьмет на себя кровь своего народа.

Виктор Бабарико также сообщил, что его команда собрала необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей. Однако это не предел.

— Как мы и говорили, нам нужен миллион, — сообщил Виктор Бабарико.

После краткого вступительного слова претендент перешел к ответам на вопросы. В частности, брестчан интересовало мнение гостя о том, как пандемия отразится на экономике страны.

— Меры, которые правительство предлагало и которые не были приняты, достаточно сбалансированы, чтобы удерживать курс белорусского рубля в тех пределах, которые обозначены кредитно-денежной политикой. А какие это меры? Это налоговая поддержка, монетарная поддержка отраслей с упором, в первую очередь, на развитие малого и среднего бизнеса. При этом поддержка должна действовать не до конца этого года, а как минимум учитывать 2021-й. Если будут приняты меры, которые правительство разрабатывало, то, я думаю, никакого шокового поведения белорусского рубля точно не будет, — рассказал «кандидат в кандидаты».

Отвечая на вопрос о государственной символике, Виктор Бабарико процитировал Быкова.

— За точность цитаты не ручаюсь: «будет у нас независимость, будут у нас свои символы, будет у нас и свой язык». Я хочу, чтобы мы получили свою независимость в первую очередь в экономике. Я считаю своей задачей номер один — это построение независимой страны. Я считаю, что наша основная задача сейчас — это объединиться в решении главного. Дальше будем обсуждать, чтобы найти компромисс. Я могу точно сказать, что первое, что нужно сделать [новому президенту] в ближайшее время — это вносить референдумные изменения в Конституцию, касающиеся ограничения президентских сроков и разделения властей. Тот, кто придет, до нового года должен это сделать. Дальше надо работать с мнением людей, чтобы все поняли, что старые символы — это не символы, как нам говорят, национал-предателей, а символы нашей истории. В то же самое время новые символы — это не только символы Советского Союза, где все было плохо и Беларусь не уважали. Нет. Это 70 лет нашей истории, за которые тоже было сделано немало. Нужно найти этот компромисс без давления. Но этот вопрос чуть-чуть выходит за горизонт первого года работы.

У Виктора Бабарико также спросили о его планах по развитию спорта. Он отметил, что профессиональный спорт — это удел частных клубов, а цель государства — здоровая нация.

Во время общения с брестчанами претендент также назвал три причины поддержать его в нынешней президентской кампании. Первая — он «нормальный человек». Вторая — у него есть опыт.

— Третья — я четко понимаю, что вы мои акционеры. Значит, я отношусь к вам с огромным уважением, — перечислил Бабарико.

«Аккумуляторщиков» интересовало мнение претендента по поводу строительства под Брестом аккумуляторного завода. Виктор Бабарико отметил, что он принципиально против любых грязных производств. По его мнению, для решения аккумуляторного вопроса необходимо учесть мнение местных жителей.

— У меня к вам вопрос, — обратился Виктор Бабарико к одному из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрию Бекалюку. — Жесткое «нет» (строительству завода. — TUT.BY) или при определенных условиях «да»…

— Только закрытие завода. Без вариантов, — ответил Бекалюк.

— Я вас услышал.

Под занавес встречи гостя попросили поделиться его мнением по поводу абортов.

— Если кратко, я за возможность абортов только в случае крайней необходимости и за создание условий, которые бы позволили эти необходимости минимизировать. Я не могу сказать, что я за жесткий запрет. Любой запрет вызовет еще более тяжелые последствия. (…) То есть жесткий запрет — нет, но свести к минимуму желание делать [аборты] через образование, повышение экономического уровня — вот это однозначно да, — резюмировал претендент.

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