Коронавирус в России за сутки: выявлены 8 984 новых случая заражения в 84 регионах

За последние сутки в России выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в воскресенье.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. При этом у 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,2 тыс. Темп прироста - около 2%.

За последние сутки умерли 134 человека. За весь период скончались 5 859 человек. Выписаны еще 5 343 человека. За весь период вылечились 226 731 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 12,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 332 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тыс. человек.

В Москве за сутки зарегистрированы 1 956 новых случаев COVID-19. Умерли 55 пациентов, вылечились 2 283 человека.

Еще 754 случая выявлены в Московской области, 340 - в Санкт-Петербурге, 317 - в Нижегородской области, 240 - в Свердловской области, 201 - в Ростовской области, 179 - в Иркутской области, 165 - в Красноярском крае, 139 - в Воронежской области, 128 - в Ивановской области, 122 - в Архангельской области, 119 - в Волгоградской области, 118 - в Тыве, по 115 - в Дагестане, Тульской области, Челябинской области, Ханты-Мансийском АО, по 112 - в Смоленской, Саратовской областях, 110 - в Орловской области, 105 - в Новосибирской области. В остальных регионах суточный прирост составил меньше 100 случаев.

Карта заболеваемости с подробностями по регионам и динамикой по дням представлена на сайте стопкоронавирус.рф

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