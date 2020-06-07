США готовы помочь России в связи с разливом топлива под Норильском

Несмотря на разногласия, Вашингтон готов помочь Москве минимизировать ущерб от экологической катастрофы под Норильском, заявил госсекретарь США Помпео.

США готовы помочь России в связи с разливом нефтепродуктов под Норильском, заверил госсекретарь Майкл Помпео. Вашингтон готов помочь РФ "минимизировать ущерб от экологической катастрофы" "несмотря на разногласия" с Москвой, а также "предложить опыт технических экспертов", подчеркнул глава Госдепартамента в субботу, 6 июня, в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что "опечален" случившимся.

ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания). В результате около 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось за пределы промзоны. Часть топлива попала в реки Дандыкан и Амбарная. МЧС России узнало о происшествии только 31 мая, до этого владелец НТЭК - компания "Норникель" - пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

После аварии Росприроднадзор сообщил о превышении в десятки тысяч раз предельно допустимых концентраций вредных веществ на водных объектах в Норильске. Инцидент был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Генпрокуратура России возбудила уголовные дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. По оценке международной природоохранной организации Greenpeace, ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей без учета урона почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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