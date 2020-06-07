Бывшие главы Пентагона осудили планы Трампа подавить беспорядки армией

Ряд экс-министров обороны США опубликовал открытое письмо Трампу с призывом отказаться от планов по использованию армии для подавления протестов.

Сразу несколько бывших министров обороны США, ряд других политиков, связанных с Пентагоном, а также высокопоставленных военных высказались против планов президента страны Дональда Трампа задействовать армию для подавления протестов и беспорядков, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление они сделали в гостевой статье, опубликованной в газете Washington Post в субботу, 6 июня.

Среди авторов публикации - в общей сложности 89 политиков, в том числе бывшие министры обороны США Леон Панетта, Чак Хейгел и Эштон Картер.

"Наши военные всегда готовы служить обороне страны. Но их никогда нельзя использовать для того, чтобы нарушать права тех, кого они поклялись защищать", - указано в письме. По мнению авторов, привлекать армию к подавлению беспорядков было бы не только излишне, но и неразумно. На фоне "политически заряженных протестов" подобный шаг грозит нарушить важный в демократическом обществе политический нейтралитет армии, отмечено в документе. Последствием могло бы стать "ослабление веры американцев в нашу армию, а значит - и безопасность страны", подчеркивается в статье.

Гибель Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе, после того, как один из полицейских во время задержания в течение почти 9 минут сдавливал коленом его горло, несмотря на то, что Флойд просил о помощи и говорил, что не может дышать. После этого инцидента в США фактически по всей стране начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия, которые во многих городах переросли в беспорядки.

Реагируя на ситуацию, 1 июня Трамп пригрозил задействовать армию для наведения порядка. Два дня спустя, 3 июня, действующий глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает это намерения Трампа.

"Я не поддерживаю применение Акта о восстании. Я всегда считал и продолжаю считать, что Национальная гвардия лучше всего подходит для оказания поддержки гражданским властям в таких ситуациях", - сказал тогда Эспер. "Опцию привлечения регулярных вооруженных сил следует использовать лишь в качестве крайней меры и лишь в самых экстренных и тяжелых ситуациях. Мы, однако, сейчас не находимся в одной из таких ситуаций", - пояснил министр обороны США свою позицию.

Отношение Трампа к протестам, вызванным гибелью Джорджа Флойда

К сегодняшнему дню беспорядки, начавшиеся в связи с гибелью Флойда, в значительной степени утихли, отмечает информагентство dpa. Сам Трамп многократно осуждал гибель афроамериканца, ставшую следствием брутальных действий полиции, и подчеркивал, что американцы имеют право на мирный протест, напоминает агентство. В свою очередь критики Трампа считают, что он занял недостаточно четкую, осуждающую позицию против расизма, а также не отнесся с достаточным пониманием к гневу граждан, вызванному дискриминацией и несправедливостью.

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