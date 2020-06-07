ФРГ не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске граждан

На фоне пандемии коронавируса министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал граждан ФРГ, отправляющихся в отпуск за границу, проявлять максимальную осторожность.

Правительство Германии не будет эвакуировать на родину граждан ФРГ, заразившихся коронавирусом во время отпускных поездок за границу. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию, - подчеркнул политик. - Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих".

3 июня Мас напомнил о том, что с 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран. "Мы хотим иметь возможность положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность".

При этом глава МИД не дал ответа на вопрос о том, когда будет отменено предупреждение об опасности поездок в страны за пределами ЕС, например в Турцию. "С турецким правительством ведутся консультации. Предупреждение об опасности поездок мы не будем сохранять долгое время", - сказал он в этой связи, добавив, что все зависит от развития эпидемической ситуации.

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