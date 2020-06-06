Путин приказал создать в России национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации, следует из списка поручений, опубликованного на сайте правительства РФ. Кабмин и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.

С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, а далее отчитываться предстоит каждый год.

Путин также дал другие поручения в области развития генетических технологий. В их числе — создание отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий; разработка школьных учебных курсов и модулей по генетике, а также организация повышения квалификации педагогов; создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы; обеспечение потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий. Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

Поручения даны по итогам майского совещания, посвященного вопросам развития генетических технологий. Тогда Путин заявил, что Россия должна обладать целой линейкой генетических разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, улучшать экологическую ситуацию.

Путин сравнил программу развития генетических технологий "по масштабу задач, прорыву, значению для страны" с атомным и космическим проектами ХХ века. На том же совещании Путин предложил создать национальную базу генетической информации, которая предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов.

"Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных. Чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты, это понятно. Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет", — сказал тогда президент.

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