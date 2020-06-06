Коронавирус в мире: ВОЗ резко изменила отношение к маскам и признаки второй волны Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу изменила позицию относительно масок. Теперь ВОЗ советует правительствам сделать обязательным ношение масок из ткани в общественных местах.

Тем временем статистика заражений в Индии и Иране снова пошла вверх, что, по мнению экспертов, может означать вторую волну пандемии коронавируса. Страны ЕС обсуждают открытие внутренних границ к 1 июля. Британия и Швеция считаются самыми опасными для посещения странами в Европе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 миллиона человек, умерли - почти 400 тысяч.

Определились также лидеры по заболеваемости по континентам. В Европе наиболее пострадавшими странами стали Великобритания, Италия, Франция и Испания. Россия занимает третье место в мире по числу заболевших, но показатель смертности там довольно низкий по сравнению с другими странами. В Северной Америке печально лидируют США, которые также являются наиболее пострадавшей от Covid-19 страной в мире. В Южной и Центральной Америке - Бразилия и Мексика. В Африке - ЮАР, Египет и Нигерия. В Азии - Индия и Иран.

Для борьбы с распространением болезни страны "большой двадцатки" и приглашенные государства договорились выделить более 21 млрд долларов - соответствующее заявление было опубликовано на сайте G20 в ночь на субботу.

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ВОЗ теперь советует носить маски

В начале пандемии в ВОЗ настаивали, что маски должны носить только больные коронавирусом, люди с симптомами или те, кто находится в контакте с ними. Организация скептически оценивала защиту, которую предоставляют маски, и советовала сосредоточиться на частом мытье рук.

Однако последние исследования показали, что при правильном использовании маски могут быть эффективной защитой от заражения. Согласно все большему числу исследований, на которые ссылается организация, коронавирус может разноситься людьми еще до того, как у них появятся какие-либо симптомы.

При этом в ВОЗ подчеркивают, что одно лишь ношение маски не спасет - важно соблюдать весь комплекс мер.

"Маски сами по себе не защитят вас от Covid-19", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В Москве и Санкт-Петербурге власти уже сделали обязательным ношением масок и перчаток в общественном транспорте. Московская мэрия при этом зарабатывает на масках, узнала Би-би-си.

С 15 июня ношение масок станет обязательным и для всех пассажиров общественного транспорта в Англии.

Несмотря на то, что ВОЗ по-прежнему не призывает к повсеместному использованию медицинских масок, организация советует делать акцент на более широком применении тканевых масок - дефицита такого типа изделий быть не должно, поскольку при необходимости их можно изготавливать в домашних условиях.

ВОЗ рекомендует носить маски во всех местах, где невозможно социальное дистанцирование, - например, в общественном транспорте или магазинах.

Ситуация в Европе

Еврокомиссия призвала 27 стран-членов ЕС открыть границы внутри блока к 1 июля. Главы министерств внутренних дел стран Евросоюза приступили к разработке соответствующих планов.

При этом многие подчеркивают, что речь пока идет только о снятии ограничений внутри ЕС. Вопрос о том, когда и в каком объеме будут сняты запреты на посещения из других стран, также обсуждается в эти дни.

При этом Испания планирует с 1 июля открыть границы только с Францией и Португалией, о других странах Евросоюза речь пока не идет.

Бельгия, напротив, готова снять ограничения с опережением графика. По словам властей, если не случится ничего экстраординарного, как, например, начало второй волны эпидемии, границы страны откроются 15 июня.

Правительство Ирландии готовится утвердить план второго этапа выхода из локдауна. Он подразумевает открытие ряда офисов и небольших магазинов, разрешение навещать находящихся в изоляции близких, а также возможность для граждан отдаляться от дома на 20 километров, а не на 5, как было ранее.

Всемирно известный оркестр Венской филармонии даст свой первый живой концерт после локдауна в одном из самых известных концертных залов Вены - Музикферайн. Вместимость зала - 2 тысячи человек, однако в рамках правила социального дистанцирования прийти на концерт смогут лишь 100 зрителей. Оркестр сыграет Симфонию №5 Бетховена.

Советники по науке при правительстве Франции заявили, что эпидемия коронавируса в стране взята под контроль. Эксперты считают, что это результат своевременно введенного локдауна, кроме того, помогает наступившее лето и более высокая температура. В четверг в больницах страны от Covid-19 умерли 44 пациента, суточные показатели новых случаев заражения составляют около тысячи. Для сравнения - в марте во Франции ежедневно фиксировали в среднем 8 тысяч заболевших.

Французские ученые говорят, что новые очаги заражения продолжают возникать в разных регионах страны, но спустя месяцы борьбы с эпидемией у медиков сейчас есть необходимые рычаги (тесты, система отслеживания контактов) и опыт для того, чтобы быстро брать ситуацию под контроль. На этой неделе были отменены последние ограничения на передвижения внутри страны. Власти призывают граждан продолжать придерживаться новых норм социального поведения, которые, судя по всему, еще надолго останутся главным условием для предотвращения второй волны эпидемии.

В пятницу Чехия открывает границы с Австрией и Германией - на 10 дней раньше, чем планировалось. Сообщение между Чехией и соседями было остановлено в начале марта. Начиная с полудня пятницы граждане этих двух стран, а также Венгрии, смогут приезжать в Чехию без предоставления на границе отрицательного теста на коронавирус. Со вторника также открыты границы со Словакией. С 15 июня власти Чехии также разрешат въезд гражданам из ряда стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией - Швейцарии, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии.

В минувший понедельник также было объявлено, что граждане Чехии вольны ездить в более пострадавшие страны, такие как Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды и Испания. Однако гражданам из этих стран необходимо будет предъявлять медицинское заключение об отсутствии вируса. Самыми опасными для посещения странами власти Чехии считают Британию и Швецию. В отношении поездок в эти страны будут введены строгие правила. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Чехии заболели почти 9,5 тысяч человек, умерли 326.

В Британии с 15 июня введут обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте. На эту дату запланировано открытие ряда магазинов одежды, и, по мнению властей, увеличится пассажиропоток в метро и в автобусах. Правило также распространяется на пассажиров поездов, самолетов, паромов и судов.

Статистика заражений и смертей в Британии - самая неблагоприятная в Европе. По данным, на пятницу, в стране насчитывается 283 тысячи заболевших и почти 40 тысяч умерших. При этом число новых выявленных случаев за сутки идет на спад. В настоящий момент каждый день Covid-19 диагностируют примерно у 5600 человек. Еще две недели назад этот показатель превышал 8 тысяч.

Зоопарк Честера, самый посещаемый в Британии, может закрыться навсегда из-за огромных убытков, вызванных эпидемией коронавируса. По словам сотрудника зоопарка Джеймса Эдвардса, содержание многих зверей, например, слонов, обходится очень дорого. Кроме того, большие деньги уходят на поддержание огромной территории. Спасти ситуацию могло бы только скорое открытие для посетителей, но об этом речи пока нет.

Сюрпризы экономики США

На США приходится почти треть общемировой статистики заражений и самое большое число умерших - более 1,8 млн и 108,2 тыс. человек соответственно. С начала пандемии в стране также зафиксирован рекордный рост безработицы: за пособиями обратились десятки миллионов американцев.

Однако в пятницу крупнейшая экономика в мире преподнесла неожиданно приятный сюрприз: вопреки всем ожиданиям безработица в США не увеличилась, а сократилась. Более того, одновременно выросло число рабочих мест. Все это дает надежду на то, что кризис будет не таким затяжным и глубоким, как считалось до сих пор.

После ужасающих апрельских данных, когда безработица в США достигла невиданных почти за 100 лет 14,7%, а экономика лишилась более 20 млн рабочих мест, экономисты прогнозировали ухудшение этих показателей в мае до 19% и минус 7,5 млн.

Однако в итоге рынок труда восстановился, прибавив 2,5 млн рабочих мест, а безработица сократилась до 13,3%.

Ободряющие новости, но радоваться рано. Ведь еще в феврале безработица была на рекордно низком уровне 3,5%, и к тому моменту целые 100 месяцев подряд американская экономика неустанно создавала рабочие места.

Карантин свел на нет достижения последнего десятилетия. Часть потерь удастся отыграть, как только эпидемия закончится.

Безработными считаются только те, кто работу активно ищет, но не может найти. То есть туда сейчас включены все, кого отправили в вынужденные неоплачиваемые отпуска с сохранением места, а также те, кто не спешат возвращаться на рынок труда, поскольку довольны кризисным пособием по безработице (в среднем 4 тысячи долларов в месяц), либо понимают, что до окончания карантина найти что-то нереально (если вы официант или свадебный фотограф, например).

Однако часть рабочих мест потеряна безвозвратно.

Потому что не все компании переживут кризис, и восстановление займет время. Карантин столкнул экономику в яму, откуда ей не выскочить немедленно обратно на докризисные позиции. Скорее всего, придется долго и мучительно выкарабкиваться по скользкому пологому склону с другой стороны.

А значит, на воссоздание потерянных в одночасье рабочих мест уйдут годы. После прошлого кризиса 2009 года безработица опустилась на докризисный уровень лишь через 9 лет.

А этот кризис пока что обещает быть более глубоким и разрушительным для бизнеса и населения.

Что еще происходит в мире

Австралийский штат Новый Южный Уэльс намерен запретить акции протеста под девизом "Жизни чернокожих имеют значение", которые запланированы в Сиднее в субботу. Жители штата хотят таким образом поддержать протестующих в США, вышедших на улицы после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

Однако власти опасаются, что массовое мероприятие может дать новый толчок распространению коронавируса. Полиция штата обратилась в Верховный суд с просьбой объявить акции незаконными. По словам премьера Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, комиссар принял такое решение, после того как стало известно, что фактическое число участников будет гораздо больше, чем то, что было заявлено при согласовании акции. В настоящий момент собрания, превышающие 500 участников, считаются на территории штата незаконными.

Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что лучший способ сдержать распространение коронавируса после локдауна - ограничить общение лишь несколькими постоянными контактами. В их число могут войти родственники, самые близкие друзья и пара-тройка соседей.

Для тех, кто выйдет на работу, общение лучше ограничить определенным кругом коллег. Правда, как это будет происходить на практике, пока неясно. В целом, посыл оксфордских исследователей заключается в том, что создание вокруг себя так называемого социального пузыря гораздо эффективнее социального дистанцирования.

Престижный медицинский журнал Lancet опроверг свою предыдущую публикацию, выпущенную конце мая, в которой утверждалось, что препараты гидроксихлорохин и хлорохин как средства против Covid-19 не только не эффективны, но и опасны для жизни пациентов. Авторы статьи ссылались на анализ данных десятков тысяч человек, который показал, что применение этих лекарств может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. После публикации этого исследования ВОЗ приостановила клинические испытания препаратов.

Однако накануне стало известно, что материалы, взятые журналом Lancet за основу, могут быть неверны, так как были предоставлены никому не известной маленькой компанией Surgispherе. Британская газета Guardian в ходе собственного расследования выяснила, что в компании Surgisphere работает всего несколько десятков сотрудников, включая писателя-фантаста и актрису фильмов для взрослых. Качество исследования после этого вызвало сомнение у журналистов. ВОЗ заявила, что планирует возобновить испытания гидроксихлорохина и хлорохина.

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