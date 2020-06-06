Трамп пригрозил мэру Вашингтона вводом новых федеральных сил

Президент США Дональд Трамп пригрозил мэру Вашингтона Мюриэл Боузер вводом новых подразделений федеральных сил в американскую столицу после того, как градоначальница выразила недовольство присутствием Национальной гвардии. Соответствующее сообщение Трамп разместил в пятницу у себя в Twitter, передает ТАСС.

"Некомпетентный мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля, и которая постоянно приходит к нам за "подачками", теперь ведет войну с Национальной гвардией, которая за последние несколько дней спасла ее от огромного позора", - написал он.

"Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, мы введем другую группу мужчин и женщин", - добавил Трамп, не пояснив, кого именно он имеет в виду.

Не исключено, однако, что речь вновь идет о возможности введения в американскую столицу военных. О готовности привлечь ВС США к восстановлению правопорядка Трамп предупредил в понедельник.

Ранее в пятницу министр обороны США Марк Эспер отдал распоряжение об отзыве на базы дислокации всех оставшихся военных, которые были переброшены в окрестности американской столицы для возможной помощи в поддержании порядка в условиях протестов. Об этом пятницу собщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, говорившего на условиях анонимности.

Согласно этим данным, Эспер подписал соответствующий приказ и войска отправятся обратно в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк. Речь идет приблизительно о 900 военнослужащих. Все это время они находились в окрестностях Вашингтона, однако не входили в столицу.

По словам источника, военных решили отозвать, поскольку в столицу прибыло достаточно бойцов Национальной гвардии США, которые дислоцированы в каждом штате и подчиняются губернаторам и президенту. При этом Национальная гвардия округа Колумбия подчиняется только президенту США, поскольку столичный округ не имеет статуса штата.

Мэр Вашингтона в четверг направила президенту письмо с требованием вывести из города все дополнительные федеральные силовые подразделения, введенные в столицу после начала протестов.

"Я требую, чтобы Дональд Трамп покончил с экстраординарным присутствием в нашем городе федеральных правоохранительных органов и военных", - написала также Боузер в Twitter.

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