Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом заявил в пятницу на экстренном совещании в Праге премьер-министр Андрей Бабиш. Его слова приводит ТАСС.

"Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", - заявил глава чешского правительства. Дипломатов вышлют из страны.

Бабиш отметил, что это связано с недавним "недружественным" актом, который Россия предприняла в отношении Чехии. Он поблагодарил чешские спецслужбы за предоставленную властям страны информацию.

По данным "Настоящего времени", высылаемые россияне являются чиновниками Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В начале апреля, как сообщило издание Respekt со ссылкой на источники в силовых структурах Чехии, в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из России прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство. Позже стало известно имя этого человека: Андрей Кончаков, сотрудник Россотрудничества.

Спецслужбы Чехии, как утверждают журналисты, считают, что он мог привезти в Чехию яд рицин для отравления троих чешских политиков, занимающих критическую позицию в отношении России: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотного. Все они сейчас находятся под охраной.

Ондржей Коларж был одним из главных инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Коневу. Гржиб в конце февраля был одним из инициаторов решения о переименовании площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. А совет района Прага-Ржепорые в декабре 2019 года одобрил установку памятника солдатам Русской освободительной армии (формирование вермахта, в котором служили советские военнопленные под командованием генерала Андрея Власова). В России это решение назвали кощунством и обвинили Чехию в увековечении памяти нацистов и коллаборационистов.

Издание предположило, что возможный участник покушения был на самом деле сотрудником одной из российских спецслужб и мог пользоваться дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства, По мнению источников в чешских спецслужбах, "его коллеги месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы".

Официально чешские власти не подтверждали и не опровергали статьи, которые рассказывали об "агенте с рицином". В то же время пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал расследование чешского издания "уткой", а представители российского посольства в Чехии заявили о "вопиющих и лживых инсинуациях".

Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, ранее усомнился в правдивости информации о привезенном в Прагу рицине. В интервью "Чешскому радио" Земан заявил, что, по его мнению, рицин - это просто слабительное. Позже представителю президента пришлось уточнять, что тот перепутал яд с касторовым маслом. В чешском языке у них похожие названия.

"Есть годовые отчеты чешской контрразведки, которые уже лет пять или даже десять говорят о том, что в Чехии действует ФСБ, СВР, ГРУ и что очень сильно раздут штат российского посольства в Праге - которое, например, больше, чем посольство в Лондоне или в Германии, - рассказал журналист издания Hospodarske Noviny Ондржей Соукуп. - Большое количество из них не являются на самом деле дипломатами, а работают на спецслужбы".

В апреле у зданий чешского посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге прошли акции протеста из-за сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Участники акции в Москве, которая прошла 5 апреля, бросили на территорию чешского посольства дымовую шашку и закрепили на заборе надпись "Стоп фашизму". Еще одна аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге 16 апреля, где также использовались дымовые шашки. Ответственность за обе акции взяли на себя активисты движения "Другая Россия".

Министр иностранных дел Чехии отметил, что российские власти не ответили на ноту, которую министерство направляло из-за апрельских акций. В итоге Чехия решила усилить меры безопасности для сотрудников своего посольства в Москве, направив туда работников службы безопасности из министерства иностранных дел.

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