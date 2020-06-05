Социологи ожидают массовых протестов в РФ из-за роста недовольства граждан действиями власти что говорят россияне о Путине?

В российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Более половины россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.

Тренд негативного отношения к федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 году и вновь возникший после "крымского перерыва" в 2018 году, в 2020 году был резко усилен пандемией коронавирусной инфекции, говорится в докладе независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году".

Напомним, Белановский был одним из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011-2012 годов.

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Хотя власти не виноваты в возникновении пандемии, а многие принятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке, имидж властей в массовом сознании резко ухудшился. Пропаганда перестала действовать и вызывает все большее неприятие, а основным объектом негативных высказываний стал лично президент РФ Владимир Путин. Главная претензия к нему - он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает, пишут "Ведомости".

Президент и правительство потеряли рейтинг даже среди своего традиционного электората. И аполитичные россияне проявляют все больше скепсиса к властям. Те же, кто считает, что протестов не будет, объясняют это страхом людей перед репрессиями, устойчивостью власти и наличием у нее пропагандистского ресурса.

Исследование также показало, что россияне стремительно теряют веру в способность федеральных властей эффективно справляться с коронавирусом. Одновременно снижается уверенность в правильности действий и региональных властей. Кроме того, президент и правительство резко сдали свои позиции среди всех категорий населения, в том числе социальных и демографических групп, которые были традиционным электоратом Путина.

Говоря о президенте и его ставленниках, респонденты заявляли, что "нами управляет охранник! Он (Путин) мог бы своего лабрадора поставить вместо губернатора! И то было бы лучше, он бы нас так не раздражал, мы бы его добровольно кормили" (женщина, 39 лет, Тула).

"Я испытываю ненависть на систему в целом, ненависть к государству, выстроенному Путиным, потому что сам механизм не работает", - женщина, 30 Санкт-Петербург.

"Раздражение к государству в целом, как системе, не нужна такая система! И все мое окружение так же реагирует", - мужчина, 35, Воронежская область.

Причины агрессии в отношении власти сводятся к определенному списку претензий, которые в целом разделяют все респонденты: падение уровня жизни, отсутствие позитивных перспектив, повышение пенсионного возраста, коррупция, неадекватные (по мнению респондентов) меры по борьбе с эпидемией, отсутствие помощи со стороны государства.

Для иллюстрации массовости подобных настроений исследовательская группа Белановского приводит список цитат, составленный из высказываний разных людей:

"Самое большое раздражение на федеральную власть. Все понимают, что надо протестовать, но власть будет жестоко подавлять", - мужчина, 35 лет, Подмосковье.

"Раздражение на федеральные власти, которые так держатся за кормушки, что назначили таких региональщиков, которые не умеют работать", - женщина, 49 лет, Иваново.

"Я испытываю гнев на власть. Нет реальной помощи. Федеральным властям плевать на регионы", - женщина, Тула, 23 года.

"Раздражение? Это ненависть уже! Надеюсь, эту хунту кремлевскую привлекут к ответу", - женщина, 51, Подмосковье.

"Я работал в этой системе, но ушел по идейным соображениям, лишившись иллюзий. Для нашего государства каждая отдельная личность - мусор, они будут все зачищать, чтобы пожрать подольше и посытнее", - мужчина, 58 лет, Курган.

"Раздражение на власть и на президента лично. Они мешают развитию, создают дополнительные барьеры", - мужчина, 35 лет, Великий Новгород.

"Власть, создавшая на всех уровнях такое бесправие, должна почувствовать, что значит быть бесправным", - женщина, 38 лет, Липецк.

"Есть отчаяние и негодование, что не получается изменить ситуацию. А Путина сейчас нужно беречь, - он должен дожить до Гааги", - женщина, 48 лет, Тула.

"Это не раздражение, это злость. Злость зашкаливает из-за степени глупости решений власти. Они вообще не способны принимать адекватные решения. Их надо смети, к черту!" - женщина, 60 лет, Санкт-Петербург.

"Путин - (неприличное слово), позволяет коррупцию, не может сломать коррупционную систему", - мужчина, 59, Уфа.

"Сильнее всего раздражение на президента, потом на федеральные власти. Вся их работа - фикция, ни экономической, ни моральной поддержки", - мужчина, 28 лет, Новосибирск.

"Самое большое раздражение вызывают Собянин и Путин. Это же стагнация на всех уровнях", - женщина, 49 лет, Москва.

"Раздражение на власть, на Кремль, сидят и жрут, ничего не видят. Если и было уважение к ним когда-то, оно ушло, растворилось в этом безумии", - женщина, 33 года, Владикавказ.

"Раздражение направлено на власть, которая ничего не может, и назначает на политические посты таких же импотентов", - мужчина, 64 года, Владимир.

"Власть не в состоянии выполнить своих обещаний, зачем такая власть? А они хотят, чтобы за этот дурдом еще раз проголосовали", - женщина, 21 год, Рязанская область.

"Народ живет плохо. За это я ненавижу власть и лично президента", - женщина, 68 лет, Нижний Новгород.

"Задолбала эта власть с поиском внешних врагов! Они сами и есть главные враги, особенно те, кто сейчас в бункере прячется", - мужчина, 54 года, Псков.

"Путин и его банда должны знать, что они не навсегда. Пусть молятся не о продлении своих полномочий, а о возмездии судебном, а не возмездии толпы", - женщина, 54 года, Москва.

"Власть не отвечает или не может отвечать на запросы общества. И раньше не жили мы хорошо, а сейчас стало еще хуже", - мужчина, 55 лет, Пермь.

"А какая власть? Сейчас безвластие. Вот на это и злость. Не можешь - уходи, освободи место тем, кто может", - женщина, 63 года, Ростовская область.

"Протесты будут. Будет несколько волн. Сначала мирно. Понятно, что всех будут "винтить". Как только будет первый выстрел, люди озвереют. Выйдут массы. Здесь будет самый большой прирост в численности", - женщина, 25 лет, Иваново.

"Люди дошли до точки. Думаю, будет бунт. Но люди выйдут, когда будет явная несправедливость. Как в Москве прошлым летом", - женщина, 30 лет, Москва.

"Революция, скорее всего, будет. Терпение народа лопнет", - женщина, 71 год, Томская область.

Выводы авторов доклада "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году" основаны на количественном и качественном этапах исследования. В рамках первого при помощи Google-опросника с 27 марта по 5 апреля были опрошены 4640 человек, с 3 по 11 мая - 3177 человек. Для качественного этапа социологи провели 236 опросов методом глубокого телефонного интервью. Сначала они обратились к своим друзьям и подписчикам в Facebook с просьбой дать интервью, затем попросили каждого, кто согласился дать интервью, попросить своих аполитично и провластно настроенных друзей или родственников о беседе. В итоге в исследовании поучаствовали 112 оппозиционно настроенных респондентов, 92 аполитичных респондента и 32 сторонника власти. В результате более половины респондентов и в качественном, и в количественном исследовании заявили, что нынешняя ситуация способна привести к крупным социально-политическим потрясениям с жертвами с обеих сторон.

Пора менять форму правления: с президентской на парламентскую

Как говорится в докладе независимой исследовательской группы Сергея Белановского, респонденты также высказались о желаемой форме правления в России.

Если в начале "нулевых" годов идея сильной президентской власти и единоличная форма правления (политическое единоначалие) поддерживались основной массой населения, что находило свое выражение в "заоблачном" рейтинге Путина, то сегодня люди устали от такого единоначалия, поскольку оно не привело к обещанным результатам, и от политического единомыслия, насаждаемого государственной пропагандой.

Лишь меньшинство опрошенных высказали мнение, что стране необходим национальный лидер, и крайне незначительное меньшинство (всего 5 человек) заявило, что власть должна находиться в одних руках.

Основная масса респондентов (примерно три четверти опрошенных) человек заявили о необходимости сдержек и противовесов власти и около двух третей сообщили, что предпочли бы парламентскую форму правления.

Исследование показало, что скорость изменений в сознании россиян по сравнению с апрелем 2018 года нарастает. Наиболее очевидным признаком является преобладающее мнение, что твердая президентская власть за прошедшие почти 20 лет себя не оправдала. В стране кризис, пенсионная реформа, рост налогов и различных платежей, цены растут, проблемы медицины, на работу устроиться все труднее, зарплаты унизительно низкие. В стране реальная безработица, а официальное число безработных занижено во много раз. На работу устроиться почти невозможно.

Усилился негативный тренд по отношению к власти и персонально к Путину. Это подтверждают также данные других организаций (ВЦИОМ, "Левада-центр").

По мнению респондентов, в стране сложилось абсолютно неприемлемое социальное расслоение, которое становится наследственным, поскольку родители, имеющие власть и деньги, дают своим детям хорошее образование (часто за рубежом) и устраивают их в различные "теплые" места. Без так называемого "блата" на хорошую (и даже не очень хорошую) работу устроиться трудно. Общество расслоилось на наследственную "номенклатуру" и обнищавший народ. Люди, не имеющие денег, не имеют шансов дать свои детям хорошее образование.

Среди мотивов критики Путина: он стал редко появляться на людях, ездить в регионы и напрямую общаться с людьми. Сюжеты по ТВ в основном касаются участия Путина в различных заседаниях, общении с чиновниками и единоличных выступлениях, которым уже никто не верит. Некоторые говорили, что Путин стал бояться общения с людьми. Звучало также мнение, что президент не должен замыкаться в кабинете и читать бумаги, а реально знать, как живет страна.

Все эти негативные моменты не воспринимались бы столь серьезно, если бы обществу был дан ответ на вопрос: "Куда мы идем и ради чего терпим все эти неудобства?"

Но ответа на этот вопрос нет ни у респондентов, ни, по их мнению, у власти. В этом заключается главная проблема и главный источник кризиса.

Основную причину российских проблем респонденты видят в единоличном принятии решений, закрытости процедуры их принятия, единодушной поддержке их парламентами всех уровней.

В Москве наиболее значимым результатом фокус-групп стало преобладающее мнение, что политическая система России должна быть радикально перестроена в сторону демократизации. На вопрос, что было бы лучше - президентская или парламентская республика, в группе (респонденты без высшего образования) большинство высказались за парламентскую республику, поскольку она более открыта и в ней идут реальные дискуссии. Практически дословно звучало, что в 2000 году нам предложили президентскую республику и пообещали, что президент "твердой рукой" наведет порядок в стране. Поскольку это обещание не было выполнено, следует попробовать парламентскую республику.

Как отмечают эксперты группы Белоновского, последние исследования показывают, что российский народ ищет выход из положения, и эти поиски напоминают синусоиду: требование демократии при позднем СССР, затем требование "твердой руки" после разгула демократии в 90-е годы, а теперь, в начале 20-х годов, вновь нарастает требование радикальной демократии.

К сожалению, ни одна форма правления, даже если предположить, что на первый план выйдут ее позитивные стороны, не сможет быстро преодолеть накопившиеся кризисные явления. Тем не менее, поскольку прежняя форма правления исчерпала себя не только с управленческой, но и с идеологической точки зрения, требование кардинальных реформ со стороны населения усиливаются.

Итоги опроса граждан группой Белановского названы сомнительными из-за методологии

Однако выводы доклада независимой исследовательской группы Белановского уже назвали сомнительными, так как сомнительная сама методология проведенного исследования. Как заявил "Ведомостям" заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков, интернет-опросы в России нельзя считать репрезентативными.

"Если их проводить, то нужно выстраивать специальную панель, учитывать возраст респондентов, их место жительства, доход - то есть формировать выборку, которая бы отвечала параметрам населения в целом. Здесь же опрос друзей и "друзей друзей", - отмечает эксперт.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин не исключил, что авторы исследования могли уловить некоторые тенденции, но нужно проверить их серьезность на нормальных фокус-группах. "Если взять подписчиков статусных лоялистов, то будет совершенно другая картина. Нужна репрезентативность, чтобы понять масштаб изменений в общественных настроениях", - подчеркнул он.

"Левада-центр" тоже прогнозирует протесты: россияне подошли к "пределу терпения"

В начале мая директор "Левада-центра" Лев Гудков также прогнозировал, что к началу июля в России может пройти мощная волна протестов.

"Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией", - сказал Гудков. По его словам, "раздражение накапливается, но оно еще не имеет выхода". На "предел терпения" граждан влияет то, что 70% россиян не имеют сбережений, из-за чего "могут протянуть месяц-два от силы". Он также добавил, что многие не доверяют официальной информации о борьбе с коронавирусом.

"По прошествии двух месяцев люди начнут осознавать, что наступил предел. Русское терпение - очень важный фактор. При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не будет находить выхода. Конечно, до какого-то предела", - добавил Лев Гудков.

По словам социолога, борьба с коронавирусом расколола общество, но обе его части недовольны происходящим и реакцией властей. 46% опрошенных россиян формально одобряют действия властей по борьбе с пандемией, 48% недовольны введенными ограничениями.

"Недовольство, с одной стороны, связано с тем, что люди считают ограничительные меры чрезмерными. Это в основном более молодые и образованные группы, москвичи и жители крупных городов. Они действительно почувствовали ужесточение режима", - говорит Гудков.

Менее обеспеченные категории готовы были бы принять ограничения, но надеялись при этом получить всеобъемлющую поддержку от государства. Такие же надежды питали те, кто занят в малом бизнесе и неформальном секторе экономики. "Они полагают, что государство поддерживает в основном крупные предприятия, а на малый бизнес почти не обращает внимания, полагая, что люди сами выкрутятся", - добавил социолог. Теперь эта группа населения тоже разочарована и раздражена.

Он также отметил, что реальный уровень безработицы в стране невозможно отследить, но он уже очень высок. "В России огромный сектор неформальной занятости, примерно 24-25 миллионов человек. Конечно, для них прекращение работы - это очень существенно. Официальная статистика реальную напряженность на рынке труда не будет "ловить", - пояснил Гудков.

Значительная часть россиян, судя по данным опроса "Левада-центра", либо уже уволены, либо переведены на сокращенный рабочий день, либо им урезали зарплату. "Волна такого рода известий распространяется очень широко. Беспокойство населения по поводу своих экономических перспектив расширяется. Очень многие, если еще сами не столкнулись с увольнениями и сокращениями зарплаты, опасаются подобного в самое ближайшее время. Это и создает в целом мрачное и пессимистическое настроение в российском обществе эпохи коронавируса. Люди очень сильно встревожены", - подчеркнул Гудков.

Сокращение зарплаты почувствовали более 30% домохозяйств, уже уволены или реально почувствовали угрозу увольнения 25% россиян, свидетельствует опрос. "Волна ожиданий резкого роста безработицы и обнищания населения очень серьезная и масштабная. Официальные данные здесь весьма сильно преуменьшены", - убежден глава "Левада-центра".

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