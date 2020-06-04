В Беларуси после третьего обыска у блогера Тихановского нашли деньги

На даче Сергея Тихановского третья присланная следственная бригада обнаружила 900 тысяч долларов.

В дачном доме блогера автора популярного Youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского во время третьего обыска в четверг, 4 июня, нашли 900 тысяч долларов. Об этом рассказал белорусскому порталу TUT.BY со ссылкой на очевидца пресс-секретарь инициативной группы по выдвижению супруги Тихановского Светланы кандидатом в президенты Александр Кабанов.

По словам Кабанова, ему неизвестно, что это за деньги, но он предполагает, что такая сумма у Тихановского могла быть, так как он занимался бизнесом. Впрочем, у соратников Тихановского много вопросов к процедуре проведения обыска. Следственные действия продолжались с трех часов дня в среду до трех часов ночи в четверг. За это время сменилось три следственные бригады, первые две ничего не нашли, а третья после того, как приехало руководство, сразу обнаружила деньги, обращает внимание Кабанов.

Накануне в Гомеле прошел обыск прошел в офисе блогера. Следствие в отношении Сергея Тихановского проводит 3-е управление ГУБОПиК МВД. Он был задержан, как и ряд других оппозиционных активистов, в конце мая по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Светлана Тихановская — о находке на даче: Я этих денег в глаза никогда в жизни не видела

Светлана Тихановская в комментарии TUT.BY рассказала, что никогда не видела денег, которые следователи нашли на даче у блогера. А еще сказала, что "очень боится за мужа, детей и себя".

— Я нахожусь в прострации, ночь не спала, я не понимаю, что происходит. Меня на обыске не было, я не знаю, я этих денег в глаза никогда в жизни не видела. Как они там оказались? Были они там, не были? — задается вопросами Светлана. — Мне бояться нечего, но я боюсь. Я вижу такие действия противоречивые… Я всегда верю в хорошее, мне на пути всегда встречались хорошие люди, и то, что сейчас происходит, вызывает у меня просто шок.

Светлана говорит, что не планировала участвовать в президентской кампании, но сделала это ради супруга.

— Я не сильная, я больше любящая, чем сильная. Мне было страшно идти [подавать документы в ЦИК], но я сделала это для него… Я очень боюсь за Сергея, и за себя, и за детей. Я когда за Сергея заступилась с тем, что подала свои документы, я хотела ему как-то помочь, а оно вот как все обернулось. Может, если бы я тогда не совершила эту ошибку — и Сергея не забрали бы. Я не думала, что его так начнут прессовать, — говорит Светлана Тихановская.

МВД 4 июня прокомментировало находку на даче Тихановского и показало найденные там деньги, пишет TUT.BY.

— 3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги — 900 тысяч долларов США, — сообщили в милиции.

На видео слышно, как, предположительно, мать Тихановского говорит, что это ее деньги. «Я зарабатывала, сын зарабатывал», — слышен женский голос за кадром.

— Что это за деньги, мы не знаем, — ранее рассказывали TUT.BY соратники Тихановского. — Он занимался бизнесом, у него могла быть такая сумма. Меня другое волнует, что до этого две бригады перерыли весь дом и не нашли ничего. 900 тысяч — не 100 долларов. Это нормальный пакет денег. Кроме того, возникает вопрос, почему во время обыска следственные бригады менялись. Одна приехала, поискала, уехала. Другая приехала, поискала и уехала. Третья приехала, подождала какое-то начальство, и только после того, как приехало начальство, были обнаружены эти деньги.

По словам пресс-секретаря инициативной группы Тихановской Александра Кабанова, деньги не были спрятаны в тайниках:

— Часть суммы была обнаружена где-то за диваном, остальное — в открытых местах.

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