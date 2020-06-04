Смерть Флойда: экс-министр обороны США обвинил Трампа в сознательном расколе общества

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил президента страны Дональда Трампа в том, что тот нарочно пытается расколоть общество. Мэттис считает, что Трамп злоупотребляет властью, подавляя протесты, вызванные гибелью от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Экс-министр выразил поддержку протестующим, которые, по его мнению, выступают за соблюдение американских ценностей.

Мэттис подал в отставку в 2018 году, после того как Трамп решил вывести американские войска из Сирии.

С тех пор он почти не высказывался по поводу политической ситуации в стране. Но в среду журнал The Atlantic опубликовал его жесткие высказывания по поводу нынешней ситуации.

"Дональд Трамп - первый президент на моей памяти, который не пытается объединить нацию. Он даже не делает вид, что пытается. Наоборот, он пытается нас разъединить. Сейчас мы наблюдаем последствия его целенаправленных усилий в этой области в последние три года", - сказал Мэттис.

О несогласии с требованием использовать войска для подавления протестов ранее заявили несколько действующих и бывших руководителей Пентагона.

Глава Пентагона Марк Экспер в среду заявил, что его ведомство не собирается использовать армейские части для выполнения полицейских функций. По его словам, закон, принятый в 1807 году и предоставляющий президенту такое право, может использоваться в США только в самых опасных и критических ситуациях. На применении этого закона настовааивал Трамп.

Также в среду председатель комитета начальников штабов, генерал Марк Майли, напомнил коллегам из военной верхушки страны, что они давали клятву соблюдать конституционные права граждан, в частности, право на мирный протест. "Мы все посвятили свои жизни Америке и ее идеям. Мы останемся верны своей клятве и американскому народу", - написал Майли.

В ответ Дональд Трамп назвал Мэттиса "переоцененным генералом" и опубликовал ряд постов в "Твиттере", в которых утверждает, что отставка Мэттиса не была добровольной, а генерал был уволен лично Трампом.

"Мне не нравился его стиль управления, и вообще мало что в нем нравилось, и многие со мной согласились. Очень рад, что он исчез", - написал Трамп в одном из сообщений.

В другом он сказал следующее: "Возможно, единственное, что у нас есть общего с Бараком Обамой, это то, что нам обоим выпала честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его подать мне заявление об отставке и не сомневался в своем решении. У него было прозвище "хаос", но мне оно не нравилось и я изменил его на "бешеный пес".

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

Накануне в Миннеаполисе против полицейских, виновных в смерти Флойда, были выдвинуты новые обвинения. Дереку Шовину, который придавил шею задержанного коленом, предъявлено более тяжкое обвинение - убийство второй степени, ранее его обвиняли в убийстве по неосторожности. Трех его коллег по патрулю, находившихся рядом, обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству, хотя изначально обвинения против них не выдвигались. Все четверо были сразу уволены из полиции.

Наряд полиции был вызван сотрудниками одного из магазинов, где Джордж Флойд пытался расплатиться фальшивыми купюрами. При задержании Дерек Шовин придавил его шею к земле и удерживал в таком положении в течение восьми минут, несмотря на то, что Флойд говорил, что задыхается.

Гибель афроамериканца спровоцировала массовые протесты в десятках городах США. Местами они переходили в насилие и мародерство, но сейчас, по сообщениям корреспондентов Би-би-си, акции приняли мирный характер. В ряде штатов власти ввели комендантский час.

Что о протестах говорит Барак Обама?

Нынешние протесты экс-президент США Барак Обама назвал самыми осмысленными из всех, что он видел в жизни. Экс-президент призвал американцев использовать этот шанс и решить проблему, существующую в американском обществе.

"Слишком часто насилие применяют люди, которые должны служить вам и охранять вас. Я хочу, чтобы вы знали: вы, ваши жизни, ваши мечты очень значимы. Мы наблюдаем изменения в образе мыслей, осмысление того, что все может быть гораздо лучше", - сказал Обама.

Обама не комментирует то, как Трамп справляется с протестами, но он призвал мэров городов пересмотреть свою политику применения силы.

Супруга принца Гарри Меган Маркл также опубликовала личное сообщение, в котором сказала, что жизнь Флойда была очень важна, а события последних дней просто ужасны.

Протесты, вызванные гибелью Джорджа Флойда, продолжались в ночь на четверг в десятках американских городов, несмотря на введенный во многих местах комендантский час.

По большей части акции стали мирными, и власти ряда городов, например, Лос-Анджелеса и Чикаго ослабили меры контроля в надежде, что фаза насилия миновала.

Судмедэксперты установили, что в начале апреля Флойд перенес коронавирус, но эксперты подчеркивают, что в его смерти это не сыграло никакой роли.

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