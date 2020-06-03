Главный эпидемиолог Швеции признал свои ошибки в борьбе с COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенного им подхода к борьбе с коронавирусом, предполагающего отказ от локдауна. В опубликованном в среду, 3 июня, интервью радиостанции Sveriges radio ("Шведское радио") Тегнелл сказал, что Швеции с самого начала следовало принять более масштабные меры по борьбе с пандемией.

Изменить свою позицию Тегнелла заставило большое количество жертв пандемии в стране, указывает Sveriges radio. "Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше", - признал эпидемиолог.

На вопрос журналиста о том, считает ли он, что в Швеции слишком много людей умерли преждевременно, главный эпидемиолог страны ответил: "Да, абсолютно".

Какой путь следовало бы выбрать Швеции в борьбе с коронавирусом?

По словам Тегнелла, если бы Швеция столкнулась с той же болезнью с тем же уровнем знаний, которым она обладает сегодня, то страна выбрала бы стратегию, "находящуюся где-то посередине между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир".

Что касается действующих сегодня в стране мер по борьбе с коронавирусом, то жителям Швеции по-прежнему запрещено собираться группами более 50 человек, однако уже можно ходить в рестораны и спортивные залы и заниматься шоппингом. Детям в возрасте до 16 лет также можно посещать школу.

По данным Университета Джонса Хопкинсаза 4 июня, число заразившихся коронавирусом в Швеции составляет 38 589 человека. С начала пандемии от последствий COVID-19 в стране умерли 4 542 человека.

При этом уровень смертности от коронавируса в Швеции, который составляет 43 пациента на 100 000 населения, является одним из самых высоких в мире, указывает агентство Bloomberg. Он гораздо выше, чем в граничащих со Швецией Дании и Норвегии, принявших более строгие карантинные меры.

Экономика Швеции и пандемия

При этом надежды Швеции на то, что отказ от локдауна позитивно скажется на экономике страны, судя по всему, не оправдываются. Как заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, королевство находится на пороге самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны.

Ожидается, что ВВП страны сократится на 7 процентов, указывает Bloomberg. Для сравнения: по прогнозам Еврокомиссии, потери экономики всего ЕС из-за коронавируса в 2020 году составят 7,5 процентов.

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