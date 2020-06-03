Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщили 3 июня в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1».

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в сюжете.

По информации TUT.BY, до назначения нового состава правительства действующие министры будут исполнять обязанности.

Днем 3 июня президент провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства. В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Президент заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом.

— Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, — сказал президент.

О намерении до выборов сформировать новый состав правительства Лукашенко заявил 25 мая. 29 мая президент пообещал «в ближайшее время» назначить исполняющего обязанности премьер-министра, а «после выборов, если он будет хорошо работать, то утвердить в должности».

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/687302.html

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