В Беларуси СМИ запретили проводить политические опросы

Академия наук Беларуси приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим опросам, для проведения которых в стране нужна специальная аккредитация.

Академия наук Беларуси пришла к выводу, что интернет-опросы СМИ относительно политических предпочтений их аудитории могут считаться "опросами общественного мнения о социально-политической ситуации", а проводить такие опросы в Беларуси с 2012 года можно только при наличии специальной аккредитации, пишет белорусское онлайн-издание "Наша Нива" во вторник, 2 июня.

Как указывает издание, президента Беларуси Александра Лукашенко впечатлили результаты опросов таких СМИ, как "Наша Нива", Tut.by, Onliner.by, Telegraf.by и других онлайн-изданий. На фоне приближающихся выборов президента Беларуси эти СМИ постарались выяснить политические предпочтения их аудитории при помощи вопроса о том, за кого были бы их читатели готовы отдать свой голос. В итоге рейтинг Лукашенко в ряде подобных опросов оказался очень низким.

Сколько стоит проведение "нелегальных" опросов в Беларуси

Экспертное заключение Академии наук является документом, с помощью которого министерство внутренних дел (МВД) Беларуси теперь может оштрафовать любые сайты за проведение политических опросов, указывает "Наша Нива". Согласно КоАП Беларуси за проведение "нелегальных" политических опросов на юридических лиц может быть наложен штраф до 2700 рублей. В случае повторного нарушения - от 540 до 5400 рублей.

Если опрос проводило физическое лицо, например, в своем аккаунте в соцсети, то штраф за это нарушение может составить до 540 рублей. Если нарушитель добровольно признает себя виновным, то штраф могут сократить до 13,5 рублей, отмечает "Наша Нива".

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