В ОБСЕ раскритиковали задержания в Беларуси в ходе президентской кампании

Задержания политических активистов в Беларуси на старте избирательной кампании мешают работе потенциальных кандидатов в президенты и запугивают общество, считают представители ПА ОБСЕ.

В Парламентской ассамблее ОБСЕ подвергли критике задержания активистов в Беларуси на старте президентской кампании в стране. "Мы очень обеспокоены, так как задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов (в президенты. - Ред.), но и оказывает пугающее воздействие на общество", - говорится совместном заявлении вице-президента ПА ОБСЕ Кари Хенриксен, председателя комитета по правам человека ассамблеи Кириакоса Хаджианни и его заместителя Михаэля Линка (Michael Link).

Представители ОБСЕ призвали Минск обеспечить "полноценную и открытую среду для кампании" по выборам президента. "Мы надеемся на более свободные условия (ведения предвыборной борьбы. - Ред.), чем наблюдали ранее", - говорится в пресс-релизе.

В конце мая в ряде белорусских городов прошли задержания оппозиционных активистов. Среди них оказался и известный блогер Сергей Тихановский, задержанный на предвыборном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей за участие в выборах его жены Светланы. Правозащитные организации Беларуси признали Тихановского политзаключенным. Выборы президента страны назначены на 9 августа.

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