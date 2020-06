Некоммерческая организация "Центр демократии и технологий" (CDT) подала в суд в связи со специальным указом президента США Дональда Трампа о регулировании социальных сетей. "Действия президента - это прямая атака на свободу слова, гарантированную первой поправкой (к Конституции США. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе CDT, опубликованном во вторник, 2 июня.

🚨 BREAKING: Today, we've taken a critical & necessary stand for the First Amendment. @CenDemTech filed a lawsuit against @POTUS' “Executive Order on Preventing Online Censorship,” which violates 1A by chilling constitutionally protected speech of online platforms & individuals.