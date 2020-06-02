В Беларуси 44 255 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 852 новых случая

В Беларуси, по данным на 2 июня, 44 255 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 852 новых случая.

Выздоровели и выписаны 19 195 пациентов (плюс 419 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 243 пациента (плюс три за последние сутки).

Всего проведено 562 945 тестов (плюс 9 568 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 8,9 (вчера было 6,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Беларусь входит в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!