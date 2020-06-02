Коронавирус: в Англии открылись школы, в Италии говорят, что вирус стал менее опасным

В Англии с понедельника впервые с начала пандемии коронавируса открылись некоторые детские сады и школы для детей, учащихся в первом и шестом классах, а также в подготовительном классе. Однако у родителей есть право оставить детей дома, если они считают возвращение к учебе преждевременным.

Главным приоритетом является безопасность школьников, учителей и других сотрудников. Это подразумевает несколько важных правил: не более 15 человек в классе, которые должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, соблюдение социального дистанцирования на переменах, измененное расписание, сведение до минимума совместного использования предметов детьми (книг, игрушек).

С 15 июня в школу смогут вернуться примерно четверть учеников 10 и 12 классов для подготовки к экзаменам.

Возобновляют учебу только школьники в Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии действуют собственные правила.

Кроме того, с понедельника в Англии разрешено собираться группам по шесть человек на открытом воздухе при условии, что они соблюдают социальное дистанцирование, то есть остаются друг от друга на расстоянии двух метров. Теперь также разрешено покидать дом без уважительной причины, в том числе людям, относящимся к группе риска.

В Англии и Северной Ирландии открылись несколько магазинов мебели и товаров для дома IKEA, в которых покупателям нужно будет соблюдать меры социального дистанцирования. В результате тысячи покупателей часами ждут своей очереди, чтобы зайти в магазины.

Противники этих решений, в том числе некоторые ученые, полагают, что ослабление строгих мер преждевременно, и в результате может начаться вторая волна заражений.

Продолжается ослабление карантинных мер и в других странах Европы.

С понедельника в Италии возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, рестораны и кафе. Также вновь принимает туристов Колизей в Риме.

В Нидерландах открылись рестораны, кафе и музеи.

В Норвегии заработали бары.

В Греции возобновили учебу школьники младших классов. Там также открылись некоторые гостиницы, кинотеатры на открытом воздухе, бассейны и площадки для гольфа.

В Португалии зрители могут вернуться в кинотеатры и театры.

На Украине возобновлено движение поездов. С понедельника открылось большинство детских садов. В Киеве заработали торговые центры и фитнес-центры.

Очереди за алкоголем и "слабеющий" вирус



В ЮАР сняли запрет на продажу алкоголя, действовавший два месяца, и у магазинов выстроились длинные очереди. В соцсетях появились видео и фото, на которых люди выражают радость и хлопают, встречая людей, выходящих с бутылками в руках. Некоторые утверждают, что провели в очереди всю ночь.

Алкоголь можно покупать с понедельника по четверг, но употреблять его можно лишь у себя дома. Запрет был введен из-за роста насилия под воздействием алкоголя и чтобы помочь больницам, которые могли бы сконцентрироваться на помощи пациентам, заразившимся коронавирусом.

В Индии возобновилось движение поездов, и некоторые станции оказались переполнены в первый же день. Страна постепенно снимает карантинные меры, и, как ожидается, более 145 тыс. человек воспользуются поездами в понедельник.

Индийское министерство внутренних дел установило правила, которые подразумевают проверку пассажиров на симптомы Covid-19 и соблюдение социального дистанцирования на станциях и в поездах. Но из-за высокой загруженности станций это может оказаться проблематичным. До начала пандемии поездами в Индии пользовалось 25 млн человек в день.

Коронавирус, вызывающий Covid-19, становится менее опасным, уже не представляя высокой угрозы смерти, заявил главврач больницы в Милане Альберто Зангрилло. "По сути, клинически вирус в Италии более не существует", — цитирует его слова агентство Рейтер.

"Тесты, которые мы делали в течение последних десяти дней, показывают вирусную нагрузку, которая, в количественном отношении, бесконечно мала по сравнению с результатами тестов месячной или двухмесячной давности", — заявил он в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Вирусная нагрузка рассчитывается на основе количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости, в данном случае — в крови.

Власти Ирана опасаются, что страну может накрыть вторая волна пандемии коронавируса после того, как там был выявлен самый большой прирост новых заражений за последние два месяца.

Как сообщило министерство здравоохранения, в стране за сутки Covid-19 был диагностирован у 2979 человек (всего более 154 тыс. случаев с начала пандемии), умер 81 человек (всего 7879).

"Люди думают, что с коронавирусом покончено. Но вспышка продолжается, и в любой момент она может начаться еще сильнее прежнего", — заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Он отметил, что одной из главных причин роста числа инфицированных стало проведение свадеб и похорон.

Страдают пациенты без коронавируса



Из-за пандемии коронавируса во многих странах стало намного сложнее лечить пациентов, болезни которых не связаны с Covid-19. В частности, страдают те, кому необходима профилактика и лечение рака, а также люди с болезнями сердца, диабетом и другими неинфекционными заболеваниями, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Более половины стран (53%), предоставивших данные, частично или полностью отказались от лечения гипертонии; 49% — от лечения диабета и связанных с диабетом осложнений; 42% — от лечения рака и 31% — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Услуги по реабилитации были прерваны почти в двух третях стран (63%), даже несмотря на то, что людям, переболевшим Covid-19 в тяжелой форме, крайне важна реабилитация для восстановления здоровья.

Наиболее распространенными причинами прекращения или сокращения медицинских услуг стали отмена запланированного лечения, сокращение движения общественного транспорта и нехватка персонала, поскольку многие медработники были переброшены на борьбу с Covid-19.

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