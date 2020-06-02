Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране после гибели Джорджа Флойда "внутренним терроризмом" и заявил, что готов прибегнуть к помощи вооруженных сил для их пресечения.

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, "внутренним терроризмом". В своем обращении перед Белым домом в понедельник, 1 июня, он также заявил о готовности прибегнуть к помощи военных для подавления беспорядков в стране.

"Если тот или иной город или штат уклоняется от принятия необходимых мер для защиты жизни и собственности своих жителей, я буду использовать вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", - подчеркнул Трамп. По сообщениям американских СМИ, президент США ранее призывал губернаторов штатов действовать жестче в отношении протестующих и применять силу для пресечения беспорядков.

Смерть Джорджа Флойда

Незадолго до выступления Дональда Трампа полиция разогнала демонстрантов вокруг Белого дома с применением силы, передает агентство dpa. В отношении протестующих были использованы слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Волну протестов в Соединенных Штатах вызвала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил при задержании белый полицейский. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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