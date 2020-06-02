Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию РФ на 1 июля

Президент России Владимир Путин отказался проводить голосование по поправкам в Конституцию 24 июня, в день парада Победы, и поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по этому вопросу 1 июля.

По словам Путина, не стоит проводить в один день два значимых события — перенесенный из-за пандемии коронавируса Парад победы и голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Российский лидер подчеркнул, что "парад Победы — это святое дело". "Не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по конституции", — цитирует Путина ТАСС.

"Нам нужно 30 дней с момента объявления даты голосования по Конституции, чтобы решить технические вопросы и отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса", — добавил Путин.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, в свою очередь, предложила провести общероссийское голосование 1 июля. По ее словам, для голосования ЦИК вместе с Роспотребнадзором разработал рекомендации. В частности, предлагается проверить на инфекцию всех членов избирательной комиссии, а процедуру голосования растянуть на семь дней.

"Всем участникам голосования по поправкам дадут маски, перчатки и одноразовые ручки", — сказала Памфилова.

Выслушав комментарии глав ЦИК и Роспотребнадзора, президент утвердил 1 июля датой начала голосования по поправке к конституции.

"1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям", — сказал Путин в ходе рабочего совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с агентством ТАСС добавил, что день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля может стать нерабочим.

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