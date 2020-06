Смерть Джорджа Флойда. В США протесты и погромы, Трамп спускался в бункер

В 75 городах США продолжаются демонстрации, участники которых выражают протест в связи с убийством полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Акции часто выливаются в ожесточенные столкновения с полицией: демонстранты поджигают машины, громят магазины и бросают петарды. Президент Дональд Трамп был вынужден на некоторое время спуститься в бункер.

Административное здание в самом центре Вашингтона загорелось всего лишь за полчаса до наступления в столице США комендантского часа. По решению мэра года Мюриэл Боузер, с 23:00 и до 6 утра находиться на улицах запрещено, и все жители не имеют права покидать свои дома.

На этот запрет, впрочем, несколько тысяч протестующих не обратили никакого внимания. Третий день подряд на площади Лафайет, примыкающей к Белому дому, собираются демонстранты. В основном это студенты университетов и колледжей из Вашингтона и близлежащих штатов - Вирджинии и Мэриленда. Афроамериканцев - не больше трети, остальные манифестанты - вполне благополучные на вид молодые белые американцы.

"Ненормально, когда полиция хватает на улицах афроамериканцев только из-за цвета их кожи, - пояснил Русской службе Би-би-си студент юридического факультета университета Джорджтаун Джоэл Фрид, вот уже второй день подряд участвующий в протестах у Белого дома. - Мы хотим, чтобы правосудие было единым для всех, вне зависимости от социального происхождения".

В других городах США протестующие поджигали полицейские машины, громили магазины и вступали в схватки с полицией.

В Вашингтоне в первую же ночь демонстранты подожгли несколько мусорных баков, сожгли одну машину и разбили витрины нескольких магазинов. В сторону полицейского оцепления, окружившего Белый дом, периодически летят петарды. Полиция, сотрудники Секретной службы и подразделения Национальной гвардии в ответ применяют слезоточивый газ.

При появлении серых облаков газа демонстранты ненадолго разбегаются, но затем вновь возвращаются к металлическим барьерам, воздвигнутым вокруг резиденции президента США. Протестующие, в подавляющем большинстве не снимающие маски, скандируют "Хей хей, хо хо, Дональд Трамп должен уйти!" (Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go!), "Не стреляйте" и "Без справедливости не будет мира".

Небольшая группа манифестантов маршировала в паре сотен метров от Белого дома, выкрикивая: "Пришло время революции!".

Главным символом протестов, прокатившихся по десяткам городов в США после убийства полицескими в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, стал лозунг "Жизнь чернокожих имеет значение" ("Black Lives Matter"), уже давно ставший знаком борьбы против расизма и за равные права для меньшинств.

Столкновения по всей стране

К вечеру воскресенья в американской столице было арестовано 17 демонстрантов. 11 сотрудников полиции и Секретной службы получили ранения.

Вашингтонская статистика сегодня выглядит довольно "скромно". За последние три дня во время протестов в США было задержано 1669 человек. В Атланте манифестанты поджигали полицейские машины, в Детройте неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб 19-летний юноша. В Лос-Анджелесе были разгромлены несколько десятков магазинов, блокировано шоссе, а в Портленде демонстранты подожгли здание суда. При этом в нью-йоркском Бруклине всего 20 протестующих встали цепью перед магазином Target, не дав его разгромить.

Комендантский час к вечеру воскресенья объявлен в Миннеаполисе, Сиэтле, Портленде, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Кливленде, Колумбусе, Питтсбурге и Филадельфии.

В Майами, в центре Нью-Йорка и еще нескольких городов США полицейские поддержали протестующих, отложив в сторону дубинки и защитные каски, и встав на одно колено в знак поддержки движения "Жизнь чернокожих имеет значение".

Genesee County Sheriff (Flint, Michigan) Chris Swanson put down his helmet and baton and asked protesters how he could help. The protesters chanted "walk with us" so the Sheriff joined — and walked alongside the protesters in solidarity. Leadership.🌎❤️ pic.twitter.com/Vs3941C2o8 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 31, 2020

Apparently cops in Kansas City joined the local protest against police brutality. And my first reaction was to say something smart ass. But this is truly a start. pic.twitter.com/e3sUwaR16h — Dylan (@dyllyp) May 30, 2020

По словам губернатора штата Миннесота Тима Уолца, в городах творится "абсолютный хаос". "Их просто больше, чем нас", - прокомментировал он действия протестующих.

Мэр Вашингтона во время пресс-конференции в воскресенье заявила о том, что она поддерживает демонстрантов, но призывает их "не разрушать" город.

"Мы, разумеется, понимаем и разделяем чувства людей, которые возмущены убийством [Джорджа Флойда - Би-би-си] в Миннеаполисе на прошлой неделе, - сказала Мюриэл Боузер. - Это убийство не было первым. Люди выражают свое возмущение и требуют принятия адекватных мер. Но мы также не хотим, чтобы наш город был разрушен".

В самом Белом доме в минувшие выходные было непривычно тихо. Как сообщили сразу несколько телеканалов в США, утром в субботу всем сотрудникам администрации было рекомендовано оставаться дома.

"Учитывая продолжающиеся демонстрации, пожалуйста, постарайтесь сегодня сделать все, чтобы не посещать комплекс Белого дома", - говорится в сообщении электронной почты, разосланной всем сотрудникам администрации.

Дональд Трамп в бункере

По данным американских журналистов, в пятницу Дональд Трамп по рекомендации сотрудников Секретной службы был вынужден покинуть жилую часть Белого дома, в целях безопасности его препроводили в секретный бункер, где провел более часа.

В целой серии сообщений в "Твиттере" в минувшие выходные президент США обвинил в беспорядках своих противников - демократов, призвав руководителей регионов "быть намного жестче". В противном случае, по словам президента США, он может использовать "безграничную силу наших военных" или призвать на помощь своих сторонников.

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020



Утром в субботу глава Белого дома объявил, что его личная охрана действовала "очень профессионально", заодно обвинив мэра Вашингтона в том, что она запретила городской полиции помогать сотрудникам Секретной службы США.

"Большие толпы, профессионально организованные, но никто даже близко не подошел к тому, чтобы преодолеть наши заграждения, - написал он в "Твиттере". - Если бы они смогли это сделать, то их бы встретили самые злобные собаки и самое зловещее оружие, которое я когда-либо видел. Тогда, как минимум, многие люди могли бы серьезно пострадать. Многие агенты секретной службы ждут момента, когда могут начать действовать".

....got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard - didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020



Чуть позже Дональд Трамп предположил, что его сторонники могут прийти к Белому дому для того, чтобы защитить президента от манифестантов.

"Сегодня вечером, как я понимаю, будет ночь MAGA в Белом доме???", - написал он, использовав аббревиатуру главного лозунга своей избирательной кампании MAGA - "Make America Great Again" или "Сделаем Америку снова великой".

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что не призывал к столкновениям своих сторонников с протестующими, и не хотел эскалации насилия. "Они (сторонники Трампа - Би-би-си) любят афроамериканцев, - сообщил он. - Они любят чернокожих. MAGA любит чернокожих".

Как бы то ни было, в последние дни сторонники Трампа так и не появились среди протестующих у Белого дома.

Тем не менее, заявления президента вызвали раздраженную реакцию мэра Вашингтона. Еще в субботу Мюриел Боузер подчеркнула, что полиция города не просто помогает сотрудникам Секретной службы США, передав им шлемы и бронежилеты, но и защищает всех жителей, включая и самого главу Белого дома.

"Пока он прячется за своей оградой - испуганный и одинокий - я поддерживаю людей, которые пользуются правом, гарантированным им Первой поправкой [гарантирующей в числе прочего свободу собраний], после убийства Джорджа Флойда и сотен лет укорененного расизма", - написала Боузер в своем "Твиттере".

While he hides behind his fence afraid/alone, I stand w/ people peacefully exercising their First Amendment Right after the murder of #GeorgeFloyd & hundreds of years of institutional racism

There are no vicious dogs & ominous weapons. There is just a scared man. Afraid/alone...

— Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MurielBowser) May 30, 2020



Реакция Дональда Трампа на волну протестов, прокатившихся по десяткам городов США, вызвала резкую критику даже самых близких его сторонников.

После того, как в конце прошлой недели он пригрозил демонстрантам максимально жестким ответом властей, написав в своем "Твиттере", что он готов отправить войска для подавления беспорядков, и что силовики "откроют огонь" по манифестантам, своих чувств не сдержал даже давний личный друг президента США.

Консервативный теле и радиоведущий Джеральдо Ривьера, который часто посещает принадлежащий Трампу клуб "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, призвал главу Белого дома к "самоцензуре".

"Да ладно, это что, шестой класс школы? - сказал он в эфире Fox News. - Не нужно подливать бензин в огонь. Это никого не успокоит. Все, что он делает, - это уменьшает свои собственные шансы [на победу на президентских выборах 2020 года]".

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, до недавнего времени бывший личным адвокатом президента США, решил поддержать Трампа, обвинив демократов в организации протестов.

"Посмотрите на города, где городскому имуществу был нанесен ущерб на сотни миллионов долларов, где будут жертвы и пострадавшие, - написал он в "Твиттере". - Это все города, где большинство поддерживает демократов и где политика властей покрывает криминал. Так будет выглядеть будущее, если вы изберете демократов".

Keep track of cities where hundreds of millions of dollars in property damage and serious injuries and death will take place.

All Democrat dominated cities with criminal friendly policies. This is the future if you elect Democrats. Send them a message, so they reform.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) May 30, 2020





