В Беларуси зарегистрировали 43 403 случая COVID-19. Прирост за сутки — 847 инфицированных

В Беларуси, по данным на 1 июня, 43 403 случая COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 847 новых случаев. Это наименьший прирост с 5 мая: тогда был 861 новый случай за сутки, 4 мая — 784.

Выздоровели и выписаны 18 776 пациентов (плюс 262 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 240 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 553 377 тестов (12 284 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 6,9. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

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