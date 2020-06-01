В России 9035 новых случаев коронавируса, 162 человека умерли

За последние сутки в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 3 622 случая (40,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За сутки зафиксировано 162 летальных случая.

Всего в стране выявлено 414 878 заболевших и 4855 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 175 877 человек. За сутки из больниц выписаны 3994 человека.

В РФ второй день подряд выявляют больше 9 тысяч заболевших. За прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, регистрируемый суточный прирост был ниже этой отметки.

В Москве отмечено 2297 новых случаев коронавируса, 76 человек умерли. В Московской области 728 новых случаев, 24 человека скончались.

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