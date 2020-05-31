В России выявили 9 268 случаев заражения коронавирусом. Всего их больше 400 тысяч

В России выявлено 9 268 новых случаев заражения коронавирусом - на 316 больше, чем днем ранее, сообщил оперативный штаб. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 2 595.

Всего, по официальным данным, с начала пандемии в стране вирусом заразились 405 843 человека.

За сутки скончались 138 пациентов, общее число жертв коронавируса достигло 4693.

За прошедшие сутки, как указывает штаб, полностью выздоровели 4 414 человек.

По последним данным, всего коронавирусом в мире заразилось более 6 миллионов человек.

США лидируют по числу зараженных - 1,7 млн, а также по смертности - там умерло более 103 тысяч человек.

Россия находится на третьем месте по числу зараженных, уступая лишь Бразилии.

Британия находится на втором месте в мире по числу смертей от Covid-19.

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