Якутский шаман Александр Габышев признан опасным для себя и окружающих

Александр Габышев помещен в обсерватор психоневрологического диспансера Якутска. Врачи признали его опасным для себя и окружающих. Диспансер будет в суде добиваться принудительной госпитализации шамана.

Врачебная комиссия психоневрологического диспансера Якутска сочла опасным для самого себя и окружающих шамана Александра Габышева, в 2019 году дважды пытавшегося пешком дойти до Москвы, чтобы "изгнать" президента РФ Владимира Путина. Об этом координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил онлайн-изданию "МБХ медиа" в субботу, 30 мая. По его словам, диспансер 1 июня обратится с иском в суд о принудительной госпитализации Габышева.

Группа силовиков 12 мая взяла штурмом дом сестры Александра Габышева, у которой в последние месяцы проживал шаман, после того как тот отказался открывать им дверь без присутствия своего адвоката. На следующий день стало известно, что Габышев помещен в обсерватор психдиспансера. Защита якутского шамана подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер для защиты интересов истца. По словам Прянишникова, медики и полицейские уже приходили к шаману 6 и 8 мая, требуя от него сдать тест на коронавирус SARS-CoV-2 и пытаясь доставить его в обсерватор.

Попытки шамана Габышева дойти до Москвы

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в российскую столицу, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре - после шести месяцев и 3000 километров пути - Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Позднее психиатрическая экспертиза, проведенная следствием, признала шамана Габышева невменяемым.

Мужчина вновь отправился в Москву 8 декабря, однако уже через день Габышева опять задержали. Полицейские обвинили его в неповиновении, а суд оштрафовал якута на 1000 рублей за то, что шаман во время задержания порвал одному из полицейских куртку.

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