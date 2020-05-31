Задержание белорусского блогера Тихановского: возбуждено уголовное дело

29 мая в Гродно во время сбора подписей был задержан белорусский блогер Сергей Тихановский. В МВД заявили, что следователи завели уголовное дело за насилие в адрес милиции.

В связи с задержанием не менее 13 человек в белорусском городе Гродно, среди которых гомельский блогер Сергей Тихановский, возбуждено уголовное дело "за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в официальном канале пресс-службы МВД Беларуси в Telegram.

При этом не уточняется, в отношении кого именно возбуждено дело. В заявлении говорится, что два милиционера получили телесные повреждения и находятся в больнице. Жена Сергея Тихановского Светлана сообщила правозащитникам и порталу Tut.by, что ее мужа и еще семерых задержанных перевезли в Минск. По ее данным, на них завели уголовное дело.

Сергея Тихановского и его сторонников задержали на предвыборном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей за участие в избирательной кампании на президентских выборах его жены Светланы. Ранее он пытался зарегистрировать инициативную группу в поддержку собственного выдвижения, но не смог подписать документы, необходимые для подачи в ЦИК, поскольку в тот момент отбывал административный арест. После отказа в регистрации инициативной группе мужа Светлана Тихановская сама подала документы, и ее группу зарегистрировали. По сообщениям белорусских СМИ, в Гродно 30 мая продолжил работать пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Поставить свои подписи пришли около 200 человек, сообщает портал Tut.by.

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