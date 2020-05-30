Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Службы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные "Гознаком", заявил Госдеп. Заказ поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 миллиарда долларов (около 1 млрд евро). Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.

По данным Госдепартамента, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции". Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

Участие России в ливийском конфликте

В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.

Ранее, 26 мая, AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию 14 современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.

29 мая замначальника разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), бригадный генерал Грегори Хедфилд заявил, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке.

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