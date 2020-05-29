ВИДЕО | Кадыров сказал, что не был в московской больнице, а работал в Чечне

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Ramzanas Kadyrovas Foto: Itar-Tass / Scanpix

Глава Чечни Рамзан Кадыров, по сообщениям в СМИ, заразился коронавирусом. Для лечения пару дней назад его доставил в Москву в больницу на вертолете. Теперь он опровергает это. Смотрите видео!

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