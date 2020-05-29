В Миннеаполисе введен режим ЧС, протестующие сожгли полицейский участок

Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией города. Соответствующий указ размещен на сайте мэрии. В ходе протестов был сожжен полицейский участок, из которого успели эвакуировать сотрудников правоохранительных органов. В город введены войска Нацгвардии.

Согласно опубликованному документу, введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан, в том числе привлечь к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. Кроме того, руководство города получает возможность обратиться за помощью к властям соседних городов, штата Миннесота, а также федеральному правительству.

Фрей подчеркнул, что вынужден ввести режим ЧС, так как обязан "восстановить и поддерживать соблюдение правопорядка в Миннеаполисе, снизить и попытаться избежать возможных рисков в отношении населения и имущества, свести к минимуму опасность возникновения сбоев в работе городских служб, обеспечить работу местных органов власти, защищать здоровье и безопасность членов сообщества". Режим ЧС вводится сроком на 72 часа и может быть отменен городским советом. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек Национальную гвардию США к поддержанию порядка из-за массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией.

Как пишет Politico, накануне участники протестов против произвола полиции ворвались в полицейский участок Миннеаполиса, расположенный недалеко от места гибели Джорджа Флойда, и подожгли его. Представитель полиции подтвердил, что полицейских из участка "эвакуировали в целях безопасности", передает CBC. После этого пресс-служба Нацгвардии сообщила, что в город введены 500 бойцов.

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/pge9NfiGqe — Joseph Brown (@JBrown3802) May 29, 2020

В том же районе, где был сожжен полицейский участок, отмечалось большинство случаев насилия: демонстранты били стекла торговых центров. Там же произошли пожары, в ходе одного из которых сгорело строящееся шестиэтажное здание на 200 квартир. Протесты также распространились на другие города США: демонстранты заблокировали движение в центре города Денвер, а днем ранее вышли на улицы в Лос-Анджелесе и Мемфисе.

27 мая в штате прошли уличные протесты, связанные со смертью чернокожего мужчины при задержании. Судя по видеозаписи происшествия, против местного жителя Джорджа Флойда был применен удушающий прием: белый полицейский наступил коленом на шею потерпевшего, который при этом хрипел и говорил: "Я не могу дышать!" Свидетели призвали офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Задержанный остался без движения, после чего его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией". Четверо полицейских уволены. Выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, касающаяся "методов усмирения", будет пересмотрена.

К расследованию трагедии подключилось ФБР, однако на следующий день протесты под лозунгом "Black Lives Matter" продолжились. Один из протестующих был застрелен хозяином ломбарда из-за агрессивного поведения участников акции, которые начали нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице. Также сообщается, что участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей, а группу полицейских в Миннеаполисе протаранил внедорожник. Водителя задержали. О жертвах и пострадавших среди служителей правопорядка не сообщается.

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