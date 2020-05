Согласно опубликованному документу, введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан, в том числе привлечь к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. Кроме того, руководство города получает возможность обратиться за помощью к властям соседних городов, штата Миннесота, а также федеральному правительству.

Фрей подчеркнул, что вынужден ввести режим ЧС, так как обязан "восстановить и поддерживать соблюдение правопорядка в Миннеаполисе, снизить и попытаться избежать возможных рисков в отношении населения и имущества, свести к минимуму опасность возникновения сбоев в работе городских служб, обеспечить работу местных органов власти, защищать здоровье и безопасность членов сообщества". Режим ЧС вводится сроком на 72 часа и может быть отменен городским советом. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек Национальную гвардию США к поддержанию порядка из-за массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией.

Как пишет Politico, накануне участники протестов против произвола полиции ворвались в полицейский участок Миннеаполиса, расположенный недалеко от места гибели Джорджа Флойда, и подожгли его. Представитель полиции подтвердил, что полицейских из участка "эвакуировали в целях безопасности", передает CBC. После этого пресс-служба Нацгвардии сообщила, что в город введены 500 бойцов.

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/pge9NfiGqe