Китай ужесточает контроль над Гонконгом. Какие будут последствия?

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили резолюцию о разработке противоречивого законопроекта, который распространяет на Гонконг китайское законодательство о национальной безопасности и открывает город для китайских спецслужб.

Ранее китайские СМИ сообщали, что закон может быть окончательно принят в течение двух недель, а вступить в силу может уже в августе.

Закон дает Пекину широкие полномочия для борьбы с терроризмом, сепаратизмом, иностранным влиянием и подрывом власти КНР на территории автономии. Он может радикальным образом изменить ситуацию в городе, где противостояние между властью и активистами привело в 2019 году к миллионным протестам и штурму парламента.

Новые меры могут повлиять и на статус Гонконга как ключевого коммерческого и бизнес-центра Юго-Восточной Азии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что город больше не имеет значительной автономии в рамках КНР. Это может быть сигналом, что США официально станут рассматривать город как часть Китая — а это изменит статус зарегистрированных в Гонконге компаний.

Что означает новый закон?



Ежегодный съезд Всекитайского собрания народных представителей открылся в Пекине в мае, с двухмесячной задержкой из-за пандемии.

Пакет законов "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" — один из главных в повестке собрания.

Законопроект был внесен правительством на голосование, в исходе которого было мало сомнений — съезд всегда поддерживает инициативы исполнительной власти. Теперь его предстоит одобрить компартии, и в случае утверждения закон может вступить в силу в сентябре.

Оппозиция опасается, что он будет означать уголовное преследование и длительные тюремные сроки за критику лидеров КНР и участие в протестах.

Законом вводится уголовная ответственность за:

сепаратизм — призывы к отделению от Китая

подрыв власти или авторитета центрального правительства

терроризм

иностранное вмешательство



Закон также дает Пекину право создавать собственные спецслужбы в Гонконге.

Администрация автономии поддерживает закон и заявляет, что он принимается для борьбы с терроризмом, а мирным жителям бояться нечего.

Британия возвратила Гонконг в 1997 году. Основной закон — фактическая конституция территории — предусматривает особый статус города в КНР. Он гарантирует свободу собраний, свободу слова, независимость судебной власти и другие права и институты, которых нет в материковом Китае.

Протесты против усиления контроля Пекина сотрясают Гонконг уже несколько лет.

В 2019 году противоречивый законопроект об экстрадиции в материковый Китая привел к штурму парламента, самоубийствам активистов и миллионным демонстрациям на улицах автономии.

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