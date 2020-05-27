Ракетная программа Беларуси: амбиции и реалии

По мнению экспертов, от заявления президента Лукашенко о необходимости создания ракет средней дальности до их запуска пройдет немало времени

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения оборонного предприятия в поселке Мачулищи под Минском заявил, что стране необходимо собственное ракетное вооружение.

«Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», – сказал Лукашенко.

В настоящее время Беларусь осуществляет разработку собственных ракет средней дальности, которые будут способны поражать цели в радиусе до 300 километров. Осенью прошлого года белорусский президент говорил о возможности создания предприятий ВПК совместно с Украиной. Кроме того, ведется совместная работа по производству вооружений с Китаем. Полигоны для испытания будущих ракет Беларусь планирует искать в Казахстане, Узбекистане, Китае и Саудовской Аравии, поскольку разработчики из минской компании «ОКБ ТСП» пожаловались Лукашенко, что российская сторона не хочет предоставлять свою территорию под пробные запуски белорусских ракет. ««Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник, мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет», – ответил белорусский президент. Российская сторона эти упреки отвергает.

Кстати, о том, что Беларусь планирует обзавестись собственным ракетным оружием, Лукашенко говорил в июле 2017 года во время празднования Дня независимости. А еще раньше, в ноябре 2008 года в интервью The Wall Street Journal президент Беларуси, упомянув «Искандеры», заявил: «Даже если Россия не предоставит нам эти перспективные ракеты, мы приобретём их сами». А затем вернулся к этой теме в апреле 2009 года, когда во время выступления с посланием народу республики, Лукашенко объявил: «Мы никогда не просили у россиян “Искандеры”. Мы их сами купим, как покупают во всех странах мира. Но скажу прямо: и покупать не надо! Мы их сами сделаем, если надо. Кроме ракет. А ракеты купим, если нам это будет надо».

Об особенностях белорусской ракетной программы и о том, какую роль в региональном балансе сил может сыграть это оружие, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с экспертами из Минска, Москвы и Вильнюса.

«Возникает вопрос: о каком Союзном государстве мы говорим?»

Белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский обращает внимание на два момента: «Ракета “Полонез” уже создана. Правда, дальность ее полета не 300 километров, а меньше. И сейчас речь идет о модернизированной ракете. Начинка у “Полонеза” китайская, и испытания велись тоже в Китае. Как нас уверяют, эта ракета предназначена для экспорта. И здесь требуется уточнение: сколько таких ракет уже удалось продать? По моим данным, продано было 6 штук в Азербайджан. О других покупателях я не слышал», – заметил Роман Яковлевский.

Он добавил, что в минувшую пятницу, то есть в тот самый день, когда Александр Лукашенко побывал на военном заводе в Мачулищах, стало известно, что Китай прекращает сотрудничество с Беларусью по данному вопросу, поскольку дело подходит к аспектам, касающимся государственной тайны. «Я считаю, что Лукашенко вступил на очень опасную для него тропу, а именно – ракетную. От него же самого мы узнали, что Россия не захотела предоставлять свои полигоны для испытания белорусских ракет. Насколько можно понять, причина, опять-таки, в том пределе секретности, которым даже Россия не захотела с ним делиться. Для этого есть основания, поскольку Россия подозревала, что он, скажем так, не соблюдал договоренностей по секретности. И тут возникает вопрос: о каком Союзном государстве мы говорим? Его нет! Как нет и военного сотрудничества. Есть сотрудничество между двумя государствами, но в рамках Союза – на чем настаивал Шойгу, его нет. Это очень важно, и Лукашенко своим заявлением это фактически доказал», – считает эксперт.

И подытоживает: в Беларуси есть специалисты, которые могут разработать ракету, но нет ресурсов для ее производства.

Аберрация в сознании «неуловимого ковбоя Джо»

Независимый военный аналитик Александр Гольц допускает, что громкое заявление в Мачулищах Лукашенко сделал для укрепления собственного авторитета внутри Беларуси. «Даже если представить невозможное, и Беларуси удалось создать свою собственную ракету средней дальности, позволительно спросить: для чего? Она собирается в одиночку вести боевые действия с НАТО? Кроме того, было сказано очень много слов о создании общего командования для проведения совместных операций с Россией. Но неплохо было бы, обзаводясь собственными ракетами средней дальности, узнать мнение ближайшего союзника на сей счет. Может быть, при проведении совместных операций, Россия могла бы предложить что-то другое?», – рассуждает эксперт. А пока все сказанное белорусским президентом, по мнению собеседника Русской службы «Голоса Америки», выглядит импровизацией, причем предназначенной для внутреннего употребления.

Переходя к фактической стороне дела, Александр Гольц отмечает: «Если мы говорим о баллистической ракете дальностью от тысячи до пяти тысячи пятисот километров, то для того, чтобы ее производить, Беларуси нужно создать с нуля производственные мощности. Если у России такие мощности и технологии имеются, есть десятки заводов, которые производят комплектующие, в Беларуси ничего такого нет. Или нам придется допустить, что Александр Григорьевич в тайне создал комплекс предприятий, и этого никто не заметил», – иронизирует независимый военный аналитики. И напоминает анекдот про «неуловимого ковбоя Джо».

Александр Гольц признает, что Беларусь далеко продвинулась в создании систем залпового огня. Однако, они не имеют никакого отношения к ракетам средней дальности. «Белорусы научились хорошо производить эти системы, и даже продают их. По некоторым данным, дальность белорусской системы залпового огня выходит где-то на 300 километров. Что очень хорошо для таких систем. И я думаю, что в сознании Александра Григорьевича Лукашенко произошла некая аберрация. Поскольку ничего, кроме таких систем Беларусь не производит, то подозреваю, что именно это он имел в виду, когда говорил о ракетах средней дальности», – заключает Александр Гольц.

«Каждый диктатор мечтает о своей ракете»

Между тем, ракеты с дальностью полета до 300 километров, будучи запущены вблизи границ Беларуси с другими государствами, способны перекрывать всю территорию стран Балтии и значительную часть территории Польши, если говорить о соседях Беларуси, входящих в НАТО.

Минский политолог Александр Дзермант в комментарии для газеты «Взгляд» подчеркнул: «На территории Польши и Литвы наблюдается в последнее время серьезная милитаризация: происходит сосредоточение американских войск, проводятся военные учения. Прежде всего, это посыл в Варшаву и Вильнюс – в случае чего, у Минска есть оружие, которое может быть сдерживающим фактором».

О том, насколько серьезно в Литовской республике воспринимают потенциальную угрозу со стороны Беларуси, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила рассказать депутата Сейма, члена партии «Союз отечества – христианские демократы Литвы» Арвидаса Анушаускаса.

«Если бы это заявление (Александра Лукашенко о ракетах – А.П.) было голословным, мы бы, конечно, не обратили на него внимания. Но мы знаем, что Беларусь имеет возможность для сборки китайского ракетного вооружения. Конечно, оно предназначено для других целей, но все-таки!», – начал литовский депутат.

По мнению Анушаускаса, данное заявление попадает в контекст российско-белорусского военного сотрудничества, включающего в себя, помимо прочего, проведение совместных учений вблизи границ НАТО. «И если был бы какой-нибудь военный конфликт, белорусы, как союзники, помогали бы России. Поэтому мы, конечно, должны оценивать и эту угрозу. Ракеты средней дальности – это не оборонительное оружие. Наступательное оружие, конечно, можно использовать для обороны, но оно представляет собой реальную угрозу для соседних государств, которые, как Балтийские страны, например, не имеют в своем вооружении ничего подобного», – подчеркивает собеседник «Голоса Америки».

Оговорке Лукашенко о том, что Россия не предоставила полигоны для испытания ракет, по мнению Арвидаса Анушаускаса, не следует придавать большого значения. Гораздо более серьезным является тот факт, что Беларусь остается в сфере влияния российских вооруженных сил. «Именно поэтому мы оцениваем подобные заявления, как прямую угрозу безопасности наших стран. Хотя, конечно, это было сказано и для внутренней аудитории. И вообще, каждый диктатор мечтает о своей ракете. Но главное – что других договоренностей о военном сотрудничестве, кроме как с Россией и в некоторых аспектах с Китаем, у Беларуси нет. И все действия с ракетами средней дальности могут быть направлены против стран НАТО.

Когда в Литве был дислоцирован один батальон вооруженных сил США, Лукашенко говорил, что Беларусь даст асимметричный ответ. Хотя если сравнить по численности один батальон и всю белорусскую армию, то получатся несопоставимые данные. И конечно, если говорить о том, кто кому угрожает, то для Литвы представляет угрозу белорусское наступательное вооружение, например – танки. А если к этому еще добавятся ракеты, то я думаю, что в коридорах НАТО на это тоже обратят внимание. И для усиления безопасности этого фланга членов НАТО будет принято адекватное решение», – подытоживает Арвидас Анушаускас.

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